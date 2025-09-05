Silksong manda in tilt Steam, supera perfino la beta di Battlefield 6

Ora che Hollow Knight: Silksong è finalmente disponibile, l’hype e la domanda per il titolo erano talmente alti da mettere in ginocchio diversi store digitali.

Come raccontato nel nostro live coverage di Silksong, piattaforme come Steam, Nintendo eShop e PlayStation Store non hanno retto l’assalto di centinaia di migliaia di giocatori, paragonabili a una vera e propria “locusta videoludica”.

Steam è stata la più colpita: la pagina del gioco non caricava, diversi utenti non riuscivano ad aggiungere il titolo al carrello, mentre altri si sono ritrovati con più copie nello stesso ordine a causa dei click ripetuti e frenetici.

Una volta tornata la calma, il database online SteamDB ha pubblicato le statistiche del day one: Silksong ha raggiunto un picco di 535.213 giocatori simultanei. Un risultato che supera persino quello della recente open beta di Battlefield 6 (ferma a 521.079) e che piazza Silksong al 18º posto assoluto nella storia di Steam per numero di giocatori contemporanei.

Se però escludiamo i giochi multiplayer come Counter-Strike 2, Monster Hunter Wilds, PUBG: Battlegrounds e Dota 2, Silksong conquista addirittura il settimo posto tra i titoli single player, dietro solo a colossi come Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy, Banana, Elden Ring, Cyberpunk 2077 e Black Myth: Wukong.

E questi numeri riguardano solo Steam. Personalmente ho acquistato la versione DRM-free su GOG, mentre immagino che il titolo stia andando altrettanto bene anche su Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, complice anche il lancio al day one su Xbox Game Pass.