Silksong manda in tilt Steam, supera perfino la beta di Battlefield 6
Il debutto del metroidvania di Team Cherry ha registrato oltre mezzo milione di giocatori in contemporanea su Steam, battendo i numeri del test di Battlefield 6 e piazzandosi tra i lanci single player più giocati di sempre.
Ora che Hollow Knight: Silksong è finalmente disponibile, l’hype e la domanda per il titolo erano talmente alti da mettere in ginocchio diversi store digitali.
Come raccontato nel nostro live coverage di Silksong, piattaforme come Steam, Nintendo eShop e PlayStation Store non hanno retto l’assalto di centinaia di migliaia di giocatori, paragonabili a una vera e propria “locusta videoludica”.
Steam è stata la più colpita: la pagina del gioco non caricava, diversi utenti non riuscivano ad aggiungere il titolo al carrello, mentre altri si sono ritrovati con più copie nello stesso ordine a causa dei click ripetuti e frenetici.
Una volta tornata la calma, il database online SteamDB ha pubblicato le statistiche del day one: Silksong ha raggiunto un picco di 535.213 giocatori simultanei. Un risultato che supera persino quello della recente open beta di Battlefield 6 (ferma a 521.079) e che piazza Silksong al 18º posto assoluto nella storia di Steam per numero di giocatori contemporanei.
Se però escludiamo i giochi multiplayer come Counter-Strike 2, Monster Hunter Wilds, PUBG: Battlegrounds e Dota 2, Silksong conquista addirittura il settimo posto tra i titoli single player, dietro solo a colossi come Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy, Banana, Elden Ring, Cyberpunk 2077 e Black Myth: Wukong.
E questi numeri riguardano solo Steam. Personalmente ho acquistato la versione DRM-free su GOG, mentre immagino che il titolo stia andando altrettanto bene anche su Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, complice anche il lancio al day one su Xbox Game Pass.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.