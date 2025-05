Silent Hill f sarà perfetto anche per chi non ha mai giocato la saga

Konami ha chiarito ufficialmente la posizione di Silent Hill f all’interno della timeline della storica saga horror. In un nuovo post pubblicato sull’account giapponese ufficiale di Silent Hill su X (ex Twitter), lo studio ha dichiarato che il titolo sarà una storia autonoma, senza collegamenti diretti con i capitoli precedenti (via IGN).

Konami ha confermato che non sarà necessaria alcuna conoscenza pregressa della serie per giocare a Silent Hill f: "Si tratta di un'opera completamente nuova, indipendente dalla serie. Anche chi non ha mai giocato a 'SILENT HILL' potrà godersi questo gioco."

Nella lunga storia della saga, solo alcuni titoli condividono elementi narrativi, come Silent Hill, Silent Hill 3 e Silent Hill Origins. Anche Silent Hill 2 presenta dei rimandi al primo capitolo, ma le trame non sono direttamente collegate.

Un altro elemento distintivo è l’ambientazione: mentre la maggior parte dei titoli si svolge nella cittadina americana di Silent Hill, Silent Hill f sarà ambientato in Giappone, più precisamente nel paese rurale di Ebisugaoka negli anni ’60, segnando una svolta geografica e narrativa per la serie.

Konami ha svelato nuovi dettagli su Silent Hill f lo scorso marzo, accompagnati da un trailer inquietante che ha mostrato ulteriori elementi della storia. Il gioco seguirà le vicende di Shimizu Hinako, un’adolescente che vive nel remoto villaggio giapponese di Ebisugaoka, improvvisamente avvolto da una fitta nebbia che trasforma la sua casa in un incubo terrificante.

"Mentre la città sprofonda nel silenzio e la nebbia si fa più densa, Hinako dovrà farsi strada nei sentieri distorti di Ebisugaoka, risolvendo enigmi complessi e affrontando mostri grotteschi per sopravvivere", recita la descrizione ufficiale del gioco.

Al momento non è stata annunciata una data di uscita, ma è confermato che Silent Hill f arriverà su PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Con il Summer Game Fest in programma a giugno, è probabile che vengano condivisi nuovi dettagli durante l’evento.