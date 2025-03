Silent Hill f promette una scelta "bella e terrificante" (e non vediamo l’ora di scoprirla)

Silent Hill f torna a mostrarsi con un nuovo trailer rilasciato al Silent Hill Transmission

Ambientato in una città giapponese fittizia negli anni ‘60

Uscirà su PS5, Xbox Series X/S e PC, ma ancora senza data

Silent Hill f torna a far parlare di sé con nuove informazioni rivelate durante il Silent Hill Transmission.

Dopo l'annuncio nell'ottobre 2022, il gioco ha ricevuto un nuovo trailer di tre minuti e mezzo, insieme a dettagli sulla storia, l’ambientazione e gli artisti coinvolti nello sviluppo.

Il titolo sarà ambientato nella città fittizia di Ebisugaoka, in Giappone, negli anni ‘60. La trasmissione ha mostrato come l'ambientazione sia fortemente ispirata alla prefettura di Gifu, con immagini a confronto tra il gioco e i luoghi reali.

La protagonista di Silent Hill f è Shimizu Hinako, una normale ragazza adolescente che vede la sua città natale avvolta da una misteriosa nebbia. Trascinata in una versione distorta della sua realtà, dovrà affrontare creature spaventose, risolvere enigmi e compiere scelte cruciali per sopravvivere. La trama è descritta come "un racconto su una scelta tanto bella quanto terrificante".

Sviluppato da Neobards Entertainment, già noto per il suo lavoro di supporto alla serie Resident Evil di Capcom, il gioco vanta nomi di spicco. La storia è scritta da Ryukichi07, autore della serie horror Higurashi When They Cry. Creature e personaggi sono disegnati da Kera, artista che ha collaborato con Square Enix su titoli come Lord of Vermillion e Romancing SaGa. Infine, il celebre compositore Akira Yamaoka tornerà per contribuire alla colonna sonora.

L'idea di un Silent Hill ambientato in Giappone è affascinante. Il trailer suggerisce atmosfere simili alla serie horror Siren, mentre il tema della bellezza nel terrore – e viceversa – promette un'esperienza inquietante e profonda.

Al momento non c'è una data d'uscita, ma Silent Hill f arriverà su PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC tramite Steam ed Epic Games Store. È già possibile inserirlo nella wishlist.