Silent Hill 2 Remake: Un DLC Prequel sarebbe in arrivo

Il remake di Silent Hill 2, sviluppato da Bloober Team, sta continuando a stupire i fan con novità, e sembra che non si tratti solo della resa grafica o dei contenuti principali. Stando a recenti aggiornamenti, un DLC molto atteso potrebbe essere finalmente in arrivo, dando nuova linfa al già ricco universo di gioco. Si parla infatti di Born From A Wish, un DLC che si concentrerebbe su Maria, il misterioso e centrale personaggio che gioca un ruolo chiave nel contesto della storia.

Originariamente, "Born From A Wish" era un piccolo contenuto aggiuntivo che permetteva ai giocatori di esplorare il passato di Maria e la sua psiche, arricchendo ulteriormente la narrazione. Con il remake e l'esperienza approfondita di Bloober Team, è lecito aspettarsi un'espansione più articolata e forse una nuova prospettiva sulla sua figura.

Sebbene l'aggiornamento su Steam non abbia ancora ricevuto conferme ufficiali, i dettagli trapelati hanno scatenato un'ondata di speculazioni. Se il DLC dovesse essere confermato, potrebbe non solo offrire un'opportunità per approfondire la storia di Maria, ma anche rilanciare il titolo su tutte le piattaforme, grazie all'imminente fine dell'esclusività temporale su PlayStation e al suo imminente arrivo su Xbox Series X/S.

Questa espansione potrebbe risvegliare l'interesse dei fan storici, e non solo, portando ancora più contenuti per immergersi nell'atmosfera gotica e inquietante di Silent Hill 2. Il tutto mentre i fan si chiedono se Bloober Team lavorerà anche su altri progetti, tra cui un possibile remake di altri capitoli della serie o una nuova IP come Cronos: The New Dawn.