Sekiro diventa anime: annunciata la serie Crunchyroll per il 2026

È stato annunciato un anime basato su Sekiro: Shadows Die Twice di FromSoftware, e abbiamo già il primo teaser ufficiale.

Svelata durante la Gamescom Opening Night Live 2025, la serie si intitolerà Sekiro: No Defeat e arriverà su Crunchyroll nel 2026 a livello mondiale, con l’esclusione di Giappone, Cina, Corea, Russia e Bielorussia. La produzione sarà curata da Kadokawa, Qzil.la e ARCH.

L’anime sarà un adattamento completamente disegnato a mano, che ripercorrerà fedelmente la storia del gioco, includendo ogni iconica boss fight.

«Ci stiamo assumendo il compito monumentale di animare la bellezza mozzafiato di Sekiro: Shadows Die Twice», ha dichiarato il regista Kenichi Kutsuna. «In questo progetto stiamo riversando ogni goccia della nostra visione artistica e della nostra passione per la bellezza. Il prodotto finale sarà un’esperienza davvero memorabile, capace di lasciare il segno sia nei fan più devoti del gioco, sia in chi scoprirà per la prima volta il mondo di Sekiro. Restate in attesa».

Sekiro: No Defeat | Official Trailer | Crunchyroll - YouTube Watch On

L’anime sarà guidato da un team di celebri creatori, tra cui il regista Kenichi Kutsuna, lo sceneggiatore Takuya Satou, il character designer Takahiro Kishida, il direttore delle animazioni d’azione Takashi Mukoda e altri ancora.

Sono stati svelati anche i primi nomi del cast vocale: il protagonista Wolf sarà doppiato da Daisuke Namikawa, Kuro (l’Erede Divino) avrà la voce di Miyuki Satou, mentre Genichiro Ashina sarà interpretato da Kenjiro Tsuda.

«Sekiro: Shadows Die Twice è un gioco noto per la sua precisione e intensità, e queste qualità emergono magnificamente anche in questa trasposizione», ha dichiarato Asa Suehira, chief content officer di Crunchyroll. «Siamo entusiasti di portare Sekiro: No Defeat ai fan di tutto il mondo e onorati di collaborare con Kadokawa, Qzil.la e ARCH per espandere questa storia iconica attraverso il linguaggio dell’anime».