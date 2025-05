Sea of Stars - Guida a tutte le ricompense delle conchiglie arcobaleno

Nel mondo di Sea of Stars, ogni zona esplorata può nascondere elementi preziosi che vanno ben oltre il semplice bottino. Tra gli oggetti più ambiti dai giocatori ci sono le conchiglie arcobaleno (Rainbow Conch) collezionabili particolari che permettono di accedere a una serie di ricompense speciali, disponibili solo recandosi nel villaggio sommerso di Docarria.

Queste conchiglie, sparse in varie location del gioco, non servono solo a dare lustro all’inventario, ma sono fondamentali per ottenere bonus permanenti, progetti per potenziare il villaggio di Mirth e, per chi punta al completamento assoluto, anche per sbloccare il finale alternativo dell’avventura.

Sea of Stars - Cosa si ottiene raccogliendo le Rainbow Conch

Ecco l’elenco completo dei premi sbloccabili:

- Con 4 Rainbow Conch si ottengono gli Inn Plans, necessari per costruire la locanda a Mirth

- Con 11 Rainbow Conch si riceve la Cornucopia, un amuleto che aumenta la salute massima dell’intero party

- Con 19 Rainbow Conch si sbloccano gli Shop Plans, indispensabili per aprire il negozio nel villaggio

- Con 22 Rainbow Conch si ottengono i Fishing Hut Plans, che permettono di costruire la capanna da pesca e recuperare alcune reliquie

- Con 27 Rainbow Conch si riceve il Falcon-eyed Parrot, un oggetto pensato per aiutare i giocatori nel completamento totale del gioco

- Con 35 Rainbow Conch si sblocca la Ricetta Poutine, un piatto in grado di curare completamente un alleato privo di sensi

- Con 39 Rainbow Conch si ottengono gli Spa Plans, utili per costruire le terme a Mirth

- Con 47 Rainbow Conch si riceve la Ricetta Pudding Chômeur, che ripristina tutti i PM di un alleato

- Con 60 Rainbow Conch si ottiene la Rainbow Star, oggetto indispensabile per accedere al vero finale dell’avventura

Chi punta a scoprire ogni segreto nascosto in Sea of Stars dovrà collezionarle tutte.