Resident Evil Requiem torna a mostrarsi: ecco Alyssa Ashcroft
Il nuovo trailer gameplay presentato a Gamescom svela la madre di Grace e anticipa i toni cupi del nono capitolo della saga Capcom.
Capcom ha presentato un nuovo sguardo a Resident Evil Requiem durante l’evento Gamescom Opening Night Live 2025, e sì: l’atmosfera è davvero inquietante.
Il trailer, più vicino a una vera e propria sequenza di gameplay, ha mostrato la protagonista giocabile Grace Ashcroft in una fase più giovane della sua vita, insieme alla madre Alyssa Ashcroft, personaggio apparso per la prima volta in Resident Evil Outbreak e Outbreak File #2.
La scena sembra ambientata prima della morte di Alyssa, vicenda che Grace indagherà in seguito nei panni di analista tecnica dell’FBI.
Durante la sequenza, Grace riceve una misteriosa telefonata ed è costretta a lasciare l’hotel dove si trova insieme alla madre, per poi imbattersi rapidamente nei primi pericoli.
Il gioco è stato annunciato durante il Summer Game Fest 2025 di giugno, con un trailer cinematografico inquietante che ha mostrato nuovi mostri, offerto un’anteprima della trama e svelato una Raccoon City devastata da un’esplosione nucleare.
Capcom definisce questo nono capitolo come “una nuova era del survival horror”, mentre il presentatore Geoff Keighley lo ha descritto come “una svolta audace per il franchise, sia nel tono che nel gameplay”, con l’invito ai giocatori ad aspettarsi “un’azione cinematografica ad alto rischio”.
«Requiem per i morti. Incubo per i vivi. Resident Evil Requiem è il nono capitolo della serie principale di Resident Evil», recita la presentazione ufficiale.
«Preparatevi a sfuggire alla morte in un’esperienza mozzafiato che vi gelarà il sangue. Una nuova era del survival horror inizierà nel 2026: i progressi tecnologici, uniti all’esperienza del team di sviluppo, danno vita a una storia ricca di personaggi e a un gameplay più immersivo che mai».
Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora.
Resident Evil Requiem sarà disponibile dal 27 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.