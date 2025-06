Resident Evil Requiem offrirà una doppia visuale: orrore in prima o terza persona?

Resident Evil Requiem offrirà ai giocatori la possibilità di scegliere tra prima e terza persona, segnando così un ritorno alla piena libertà di prospettiva per la serie. A confermarlo è TechRadar Gaming, che ha assistito a una demo a porte chiuse durante il Summer Game Fest 2025.

Alla fine della dimostrazione è stato mostrato chiaramente un passaggio nel menù delle impostazioni dove compare un interruttore per cambiare prospettiva, seguito da alcuni secondi di gameplay in terza persona. Questo lascia intendere che la scelta sarà disponibile direttamente dal menu, in qualsiasi momento o quasi.

La serie di Resident Evil ha storicamente puntato sulla visuale in terza persona, ma con Resident Evil 7: Biohazard e Resident Evil Village Capcom aveva optato per un cambio netto, scegliendo la prima persona per aumentare il coinvolgimento e l’intensità orrorifica.

Successivamente, Village ha ricevuto una modalità in terza persona con l’espansione Winters' Expansion, accessibile tramite l’opzione View Mode. Tutto lascia pensare che Requiem seguirà un approccio simile, ma stavolta il sistema sarà integrato fin dal lancio.

Resident Evil Requiem è stato svelato ufficialmente durante lo showcase principale del Summer Game Fest, con un trailer carico di tensione che ha introdotto la protagonista Grace Ashcroft, agente dell’FBI determinata a indagare su una serie di omicidi collegati a un hotel maledetto – lo stesso in cui sua madre fu uccisa otto anni prima.

Il nuovo capitolo della saga è atteso per il 27 febbraio 2026 su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC. In attesa di ulteriori dettagli sulla gestione delle due visuali, il titolo promette già una forte componente narrativa e una rinnovata libertà di approccio per i fan vecchi e nuovi della serie.