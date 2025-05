Resident Evil 9 potrebbe uscire presto: i rumor si fanno sempre più insistenti

Non servono trailer o annunci ufficiali per far scattare l’allerta tra i fan di Resident Evil: basta un nome, Dusk Golem. L’insider più ascoltato della scena horror ha deciso di sbilanciarsi, e stavolta punta dritto al bersaglio: Resident Evil 9 sarebbe pronto a debuttare tra gennaio e marzo 2026. Una previsione che, a detta sua, va presa molto sul serio.

Ma la soffiata non arriva da lui. A lanciare l’anticipazione è stato Andi di ScreenFire Germany, figura meno nota ma in crescita, che sembra aver intercettato dettagli cruciali sulla fase finale di sviluppo del nuovo capitolo. Dusk Golem, noto per la sua precisione sulle mosse di Capcom, ha deciso di esporsi pubblicamente: “So per certo che alcune delle cose dette da Andi sono vere al 100%”, ha dichiarato, aggiungendo che rispetto alla marea di fake news sul gioco, “è l’unico che ha davvero informazioni affidabili”.

Queste parole rimbombano con forza, soprattutto perché vanno contro quanto suggerito dai documenti finanziari di Capcom, che per ora non indicano grandi uscite nel primo trimestre 2026. Ma la discrepanza, secondo alcuni, potrebbe essere voluta: un reveal orchestrato a sorpresa, come già accaduto con altri titoli dello stesso franchise, non sarebbe da escludere.

Le voci insistenti su un annuncio imminente iniziano quindi a farsi più credibili. Se davvero Capcom ha intenzione di lanciare Resident Evil 9 entro marzo 2026, il momento della presentazione ufficiale potrebbe essere dietro l’angolo, magari già nei prossimi showcase estivi.

Per ora, come sempre, è bene mantenere il giusto grado di scetticismo. Ma se i segnali sono questi, il nono capitolo della saga potrebbe rivelarsi una delle uscite horror più anticipate della generazione console attuale. Restate pronti.