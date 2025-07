Rare svela il futuro di Sea of Thieves dopo i licenziamenti

Rare terrà domani il suo primo Community Direct dedicato a Sea of Thieves, in un momento particolarmente delicato per lo studio. Il live inizierà alle 15:00 italiane (10:00 ET) e promette uno sguardo approfondito alle prossime due Stagioni e oltre, con importanti novità anche per il programma Insider e una funzionalità richiesta da tempo.

L’annuncio arriva a pochi giorni di distanza dai licenziamenti di massa che hanno colpito Microsoft, con Rare tra gli studi più colpiti. La cancellazione del progetto Everwild ha portato all’uscita di figure storiche dello studio, tra cui Gregg Mayles, uno dei game designer più esperti della casa, e Louise O’Connor, veterana dai tempi di Conker’s Bad Fur Day su Nintendo 64.

Everwild era stato annunciato nel 2019, ma gli aggiornamenti si erano fatti sempre più rari dopo il trailer del 2020. Anche se Phil Spencer aveva parlato di “progressi” sul progetto a inizio anno, la cancellazione sembra confermare una riorganizzazione profonda all’interno di Xbox Game Studios.

I tagli annunciati da Microsoft la scorsa settimana riguardano circa 9.100 dipendenti, pari al 4% della forza lavoro globale, con impatti anche nel settore gaming. Secondo il messaggio interno firmato da Phil Spencer, le misure sono pensate per “aumentare l’agilità e l’efficacia dell’organizzazione” semplificando la catena gerarchica e riducendo le aree operative meno strategiche.

Domani, quindi, Sea of Thieves sarà al centro della scena in un momento di transizione per Rare: il Community Direct potrebbe essere cruciale per rassicurare la community e rilanciare il gioco verso nuovi contenuti.