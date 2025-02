PS5 registra il miglior trimestre finanziario di sempre con quasi 10 milioni di unità spedite

Sony continua a registrare una forte domanda per la PlayStation 5, raggiungendo il suo miglior trimestre finanziario di sempre.

Secondo i risultati finanziari relativi al Q3 dell'anno fiscale 2024, l'azienda ha venduto 9,5 milioni di unità PS5 nel periodo, segnando un notevole incremento rispetto ai 2,8 milioni di unità vendute nel primo trimestre e ai 3,8 milioni del secondo. Questo aumento è probabilmente attribuibile al lancio della PS5 Pro.

Con questi numeri, il totale delle unità PS5 spedite nell'anno fiscale in corso ammonta a circa 15,7 milioni. L'anno precedente, Sony aveva spedito complessivamente 20,8 milioni di console e, con ancora un trimestre da registrare, potrebbe superare quel risultato. Complessivamente, le vendite globali della PS5 hanno raggiunto i 75 milioni di unità, avvicinandosi ai 76,5 milioni di unità della PlayStation 4 nello stesso arco temporale. Tuttavia, è importante notare che la PS4 Pro è stata lanciata prima nel ciclo di vita della PS4 rispetto alla PS5 Pro nella generazione attuale. Inoltre, i modelli PS4 avevano un prezzo più contenuto rispetto alle controparti PS5.

Un altro dato significativo emerso dal report finanziario riguarda l’aumento degli utenti mensili attivi, che nel Q3 hanno raggiunto i 129 milioni, in crescita rispetto ai 123 milioni dello stesso trimestre dell'anno precedente. Questo incremento potrebbe essere attribuito al successo di titoli live service come Call of Duty: Black Ops 6 e Helldivers 2, che hanno incentivato una maggiore attività online.

Sony prevede di lanciare due esclusive di rilievo nel 2025, Ghost of Yōtei e Death Stranding 2: On the Beach, ma al momento non è chiaro se entrambe le uscite rientreranno nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2024.