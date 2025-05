Ubisoft ha finalmente condiviso una nuova finestra di lancio per Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Durante l'ultima call con gli investitori del 14 maggio 2025, la società ha confermato che il gioco uscirà nell'anno fiscale 2025-2026, quindi entro il 31 marzo 2026.

Il remake era stato annunciato nel 2020 con un teaser dedicato alle console old-gen e, salvo ulteriori rinvii, arriverà sei anni dopo l'annuncio iniziale. Il titolo doveva uscire originariamente a gennaio 2021, poi fu posticipato a marzo dello stesso anno, fino a essere rinviato a tempo indefinito. All'epoca, Ubisoft spiegò che "questo tempo di sviluppo extra permetterà ai nostri team di realizzare un remake che sembri fresco ma resti fedele all’originale."

Nel 2023, Ubisoft aveva parlato di un "importante traguardo interno", ma da allora non sono stati pubblicati nuovi trailer. Resta inoltre da capire se il gioco sarà disponibile per PS5 e Xbox Series X|S, dato il lungo sviluppo iniziato per la scorsa generazione.

Nel corso della stessa conferenza, Ubisoft ha annunciato il rinvio di diversi titoli non ancora svelati appartenenti ai suoi franchise principali, tra cui Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, The Division e Ghost Recon. Secondo il CEO Yves Guillemot, questi progetti verranno pubblicati tra il 2026 e il 2028 per garantirne una qualità superiore.

"Dopo una revisione del nostro catalogo, abbiamo deciso di concedere più tempo di sviluppo ad alcune delle nostre produzioni più importanti, così da creare le migliori condizioni per il successo", ha spiegato Guillemot. "Di conseguenza, gli anni fiscali 2026-27 e 2027-28 vedranno l’arrivo di contenuti significativi legati ai nostri marchi principali."