Prince of Persia: il remake delle Sabbie del Tempo esiste ancora, parola di Ubisoft

Dopo anni di silenzi, rinvii e una ripartenza da zero, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è ancora in sviluppo e rimane ufficialmente previsto per il 2026. Lo ha confermato Ubisoft tramite un nuovo post sull’account ufficiale X della serie, rivolto direttamente ai fan preoccupati.

“Sì, siamo ancora immersi nello sviluppo del gioco – esplorando, costruendo e facendo sì che le sabbie si muovano con uno scopo,” si legge nel messaggio. “Il team ci sta mettendo tutto il cuore (e litri di caffè) in ogni fase. Grazie per restare con noi.”

Il messaggio è stato accompagnato da un'immagine evocativa di un edificio a cupola al tramonto, ma il Principe non compare. Annunciato inizialmente nel 2020 con un’uscita prevista per il 2021, il gioco ha subito uno stop completo nel 2023, quando lo sviluppo è stato affidato da Ubisoft Pune a Ubisoft Montréal.

Da allora le informazioni sono state scarse, fino alla conferma dell’uscita nel 2026 durante l’evento Ubisoft Forward del giugno 2024. Nessuna presenza invece all’edizione di quest’anno del Summer Game Fest, e il nuovo post sembra essere stato pubblicato proprio per rassicurare la community.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è attualmente atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel frattempo, Ubisoft ha ristrutturato la propria organizzazione interna, separando alcuni dei suoi franchise principali, Assassin’s Creed, Far Cry e Rainbow Six Siege, in una nuova divisione finanziata da Tencent, che ha investito 1,3 miliardi di dollari per ottenere il 25% delle quote. Una mossa che potrebbe stabilizzare la situazione economica del publisher francese, ancora alla ricerca di un nuovo slancio creativo.