Pokémon TCG Pocket - Guida a tutti i mazzi in meta a Maggio 2025

Nel mondo dinamico di Pokémon TCG Pocket, ogni stagione porta con sé nuovi mazzi e strategie che dominano la scena competitiva. Per ogni giocatore che vuole migliorare le proprie performance e avvicinarsi ai vertici delle classifiche, è essenziale conoscere e saper padroneggiare i mazzi più forti e influenti del meta attuale. In questa guida, esploreremo i mazzi più potenti che stanno dominando il gioco, analizzeremo le loro sinergie e strategie vincenti, e offriremo consigli pratici su come adattarli al vostro stile di gioco.

Se siete alla ricerca del mazzo perfetto per affrontare gli avversari o volete semplicemente migliorare il vostro approccio competitivo, questa guida vi fornirà tutte le informazioni necessarie per avere successo. Dall’analisi dei deck più popolari fino alla comprensione dei loro punti di forza e debolezze, vi aiuteremo a navigare nel mondo competitivo di Pokémon TCG Pocket e a ottenere il massimo dal vostro mazzo. Prepariamoci ad esplorare il meta e a portare il nostro gioco a un livello superiore!

Pokémon TCG Pocket - Tier S

Giratina e Darkrai ex

Darkrai ex x2

Giratina ex x2

Sabrina x1

Leaf x1

Mantello Gigante x2

Bitorzolelmo x2

Cyrus x1

Marte x1

Addetta del centro pokémon x1

Rosso x1

Pozione x2

Poke Ball x2

Ricerca accademica x2

ENERGIA USATA: buio

COME SI USA:

Darkrai ex si abbina perfettamente a Giratina ex, due Pokémon che offrono vantaggi semplicemente stando in campo.

Durante la partita, è possibile assegnare Energie a Darkrai ex mentre si conclude il turno utilizzando Ruggito Altera-Spazio di Giratina ex. L’abilità Nightmare Aura di Darkrai ex contribuisce a portare i Pokémon avversari a portata di KO, preparando il terreno per l’attacco Impatto Caotico di Giratina ex.

Quando uno dei due è pronto per l’attacco, è consigliabile scambiare il Pokémon attivo con Leaf. Inoltre, è possibile ricorrere a Red per raggiungere soglie di PS cruciali, come i 150 PS di Dialga ex, nel caso in cui il danno progressivo di Darkrai ex non fosse sufficiente.

Pokémon TCG Pocket - Tier S

Pom-Pom Oricorio e Greninja

Froakie x2

Frogadier x1

Greninja x2

Shaymin x1

Giratina ex x1

Oricorio x2

Mantello Gigante x1

Caramella rara x2

Cyrus x1

Guzman x1

Perula x2

Poke Ball x2

Ricerca accademica x2

ENERGIA USATA: acqua, elettro

COME SI USA:

Questo mazzo offre un’elevata resistenza, grazie al supporto curativo di Shaymin e Perula, risultando particolarmente efficace contro i Pokémon con abilità che infliggono danni progressivi, come Darkrai ex.

Oricorio viene utilizzato come attaccante nelle fasi iniziali e può ridurre i danni ricevuti dai Pokémon ex, mentre nel frattempo si prepara Greninja sulla panchina. Alla fine di ogni turno, Giratina ex può sfruttare la propria abilità per assegnarsi Energie Psico, preparandosi all’ingresso in campo. Giratina ex rappresenta anche una valida risposta contro i Pokémon di tipo Lotta, con cui Oricorio potrebbe avere difficoltà.

Una volta che Giratina ex è completamente potenziato, può essere spostato nella posizione attiva per infliggere danni ingenti. Greninja, nel frattempo, può fornire supporto aggiuntivo infliggendo danni extra ai Pokémon avversari grazie alla propria abilità.

Solgaleo ex

Skarmory x2

Cosmog x2

Cosmoem x1

Solgaleo ex x2

Sabrina x1

Mantello gigante x2

Bitorzolelmo x2

Cyrus x1

Caramella rara x2

Velenaculeo x1

Poke Ball x2

Ricerca accademica x2

ENERGIA USATA: metallo

COME SI USA:

Solgaleo ex è un Pokémon di Fase 2 che trae grande vantaggio da Caramella Rara, accelerando notevolmente la sua evoluzione e permettendogli di attaccare immediatamente con sole 2 Energie.

Con un’imponente resistenza di 180 PS e l’attacco Schianto Solare in grado di infliggere 120 danni per appena 2 Energie, Solgaleo ex rappresenta una minaccia consistente sul campo. La sua abilità Ascesa Rapida consente di spostarlo gratuitamente nella posizione attiva, offrendo grande flessibilità nella costruzione del mazzo e permettendo di escludere carte come Leaf e Velocità X.

Nel mazzo è incluso anche Skarmory, utilizzato come attaccante rapido per colpire obiettivi specifici, come Oricorio Pom-Pom, con attacchi mirati a basso costo.

Charizard Ex (Tripudio Splendente) e Turtonator

Charmander x2

Charmeleon x1

Charizard ex x2

Turtonator x2

Comunicazione Pokemon x1

Caramella Rara x2

Kiawe x2

Guzman x2

Lylia x2

Poke Ball x2

Ricerca accademica x2

ENERGIA USATA: fuoco

COME SI USA:

Questo mazzo unisce la velocità di Turtonator con la potenza offensiva di Charizard ex grazie al suo attacco. Integrando Turtonator e Kiawe, è possibile adottare uno stile di gioco aggressivo fin dalle prime fasi, mantenendo allo stesso tempo una risposta efficace contro Oricorio Pom-Pom.

Charizard Ex (Tripudio Splendente) e Incineroar Ex

Charmander x1

Charmander x1

Charmeleon x1

Charizard ex x2

Litten x1

Incineroar ex x1

Comunicazione Pokemon x1

Mantello gigante x1

Kissara x1

Rosso x1

Caramella rara x2

Lylia x2

Pokedex x1

Poke Ball x2

Ricerca accademica x2

ENERGIA USATA: fuoco

COME SI USA:

Questo mazzo utilizza Charizard ex Shining Revelry come attaccante principale, supportato da Incineroar ex come riserva.

Charizard ex può facilmente mandare KO la maggior parte dei Pokémon ex grazie al SUO potente attacco, dopo essersi potenziato. Incineroar ex, invece, funge da tank difficile da eliminare, in grado di infliggere scottatura a Oricorio Pom-Pom, riducendone progressivamente i PS.

Rampardos e Garchomp ex

Cranidos x1

Rampardos x2

Gible x2

Gabite x1

Garchomp ex x2

Fossilcranio x2

Mantello gigante x1

Cyrus x1

Kissandra x1

Caramella rara x2

Lylia x2

Poke Ball x1

Ricerca accademica x2

ENERGIA USATA: lotta

COME SI USA:

Rampardos e Garchomp ex formano una coppia solida ed efficiente di Pokémon di tipo Lotta di Fase 2, entrambi in grado di infliggere danni consistenti con un buon rapporto costo/efficacia.

È consigliabile utilizzare Caramella Rara ogni volta possibile per velocizzare l'evoluzione da Fossilcranio a Rampardos e da Gible a Garchomp ex, così da portare rapidamente in campo due attaccanti potenti e pronti a gestire varie minacce.

Carnivine e Arceus ex

Zubat x2

Carnivine x2

Crobat x2

Arceus ex x2

Sabrina x1

Leaf x1

Comunicazione Pokémon x1

Mantello gigante x1

Cyrus x1

Kissandra x1

Caramella rara x2

Poke Ball x2

Ricerca accademica x2

ENERGIA USATA: erba

COME SI USA:

Questo mazzo utilizza Carnivine in combinazione con Arceus ex per infliggere 50 danni già al primo turno.

Carnivine serve a indebolire i Pokémon avversari nelle fasi iniziali. La presenza di Arceus ex in panchina potenzia l’attacco di Carnivine, permettendogli di infliggere 50 danni con una sola Energia. Una volta che i Pokémon avversari sono a bassa salute, è possibile scambiare Carnivine con Arceus ex per concludere lo scontro.

Il mazzo include anche una linea di Crobat e Caramella Rara, utile per colpire direttamente i Pokémon avversari in panchina con 30 danni, offrendo un ulteriore supporto tattico nella gestione del campo.

Rampardos e Lucario

Hitmonchan ×1

Cranidos ×1

Rampardos ×2

Riolu ×2

Lucario ×2

Fossilcranio ×2

Kisandra ×1

Rosso ×1

Caramella rara ×2

Guzman ×1

Lylia ×1

Poke Ball ×2

Ricerca accademica ×2

ENERGIA USATA: lotta

COME SI USA:

Questo mazzo sfrutta Hitmonchan come attaccante da early game, mentre Rampardos viene preparato sulla panchina. Grazie a Caramella Rara, è possibile evolvere rapidamente Cranidos in Rampardos e lanciare un potente attacco da 130 danni già dal secondo turno.

Nel frattempo, Lucario svolge un ruolo di supporto dalla panchina, potenziando gli attacchi dei propri Pokémon di 20 danni. Questo bonus sale a 40 danni con due Lucario in gioco, permettendo di raggiungere soglie di danno importanti.

Il mazzo include una copia di Cranidos, utile per la sua bassa richiesta energetica e che beneficia anch'esso del potenziamento fornito da Lucario.

Per incrementare ulteriormente il danno, Rosso può essere utilizzato quando il bonus di Lucario non basta. Lylia è impiegata per mantenere Rampardos in buona salute, prolungandone la permanenza in campo.

Completano la strategia Guzman, utile per rimuovere carte Strumento fastidiose, e Kissandra, ideale per rinnovare la propria mano e disturbare le risorse dell’avversario.

Pokémon TCG Pocket - Tier A

Charizard ex (Tripudio Splendente)

Charizard x1

Charmander x2

Charmeleon x1

Charizard ex x2

Comunicazione Pokémon x1

Mantello gigante x1

Kisandra x1

Addetta del centro pokémon x2

Rosso x1

Caramella rara x2

Lylia x2

Poke Ball x2

Ricerca accademica x2

ENEGIA USATA: fuoco

COME SI USA:

Charizard ex è un Pokémon di Fase 2 che beneficia notevolmente dell’utilizzo di Caramella Rara, accelerando la sua evoluzione da Charmander e permettendogli di usare subito l'attacco per posizionarsi in vista di un'offensiva decisiva. Grazie a questa configurazione, non è più necessario affidarsi a Moltres ex per preparare l’attacco: Charizard ex può ora attaccare più rapidamente e in anticipo.

Questa versione del mazzo include una copia di Charizard normale della prima espansione, utile per affrontare avversari come Oricorio Pom-Pom, contro cui Charizard ex non può infliggere danno direttamente.

Incineroar ex

Litten x2

Torracat x2

Incineroar ex x2

Sabrina x1

Comunicazione Pokémon x1

Bitorzolelmo x2

Cyrus x1

Rosso x1

Cramella rara x2

Lylia x2

Poke Ball x2

Ricerca accademica x2

ENERGIA USATA: fuoco

COME SI USA:

Questo mazzo sfrutta al massimo il potenziale di Incineroar ex come unico attaccante principale, in grado di infliggere danni consistenti in modo affidabile una volta completata la sua preparazione.

Incineroar ex dispone di 180 PS e può infliggere fino a 140 danni con sole tre Energie. Inoltre, con il suo attacco da una sola Energia, può infliggere Scottatura a un Pokémon avversario, aggiungendo pressione nei turni iniziali.

La struttura del mazzo è pensata per sfruttare Caramella Rara, permettendo l’evoluzione diretta da Litten a Incineroar ex, pur restando flessibile nel caso in cui sia necessario passare prima da Torracat.

Sono incluse anche due copie di Poké Ball, nonostante nel mazzo siano presenti solo due Pokémon Base, per aumentare la probabilità di trovare rapidamente il secondo Litten e garantire una partenza solida.

Pom-Pom Oricorio e Magnezone

Magnemite ×2

Magneton ×2

Shaymin ×1

Magnezone ×2

Oricorio ×2

Sabrina ×1

Comunicazione Pokémon ×1

Mantello gigante ×2

Cyrus ×1

Pozione ×2

Poke Ball ×2

Ricerca accademica ×2

ENERGIA USATA: elettro

COME SI USA:

L’Abilità di Oricorio Pom-Pom è particolarmente efficace nel limitare l’azione dei Pokémon ex avversari, offrendo il tempo necessario per preparare Magnezone sulla panchina.

Una volta pronto, Magnezone può essere spostato nella posizione attiva e, con il supporto di Mantello Gigante, è in grado di resistere alla maggior parte degli attacchi, eliminando con facilità i Pokémon non-ex grazie al suo attacco da 110 danni.

Il mazzo include anche Shaymin, utile per mitigare i danni progressivi inflitti da Pokémon come Darkrai ex. Per aumentare la sopravvivenza in campo, il mazzo gioca due copie di Mantello Gigante e due di Pozione, offrendo un buon equilibrio tra resistenza e controllo del ritmo di gioco.

Solgaleo ex e Snorlax

Snorlax ×2

Cosmog ×2

Cosmoem ×1

Solgaleo ex ×2

Mantello gigante ×2

Cyrus ×1

Barry ×2

Kissandra×1

Caramella rara ×2

Lylia ×1

Poke Ball ×2

Ricerca accademica ×2

ENERGIA USATA: metallo

COME SI USA:

Snorlax, grazie ai suoi elevati PS, rappresenta un’ottima barriera difensiva nelle fasi iniziali, mentre si prepara Solgaleo ex sulla panchina.

Una volta pronto, è possibile utilizzare l’abilità di Solgaleo ex per spostarlo direttamente nella posizione attiva, aggirando il pesante costo di ritirata di Snorlax e passando rapidamente all’offensiva.

Rampardos e Lycanroc

Rampardos ×2

Rockruff ×2

Lycanroc ×2

Sabrina ×1

Fossilcranio ×2

Comunicazione Pokémon ×1

Mantello gigante ×2

Kissandra ×1

Rosso×1

Caramella rara ×2

Lylia ×1

Poke Ball ×1

Ricerca accademica ×2

ENERGIA USATA: lotta

COME SI USA:

Lycanroc Forma Notte viene utilizzato come attaccante stabile nelle fasi iniziali e centrali della partita, potendo infliggere fino a 100 danni con Blood Fang in modo costante. Questo lo rende una minaccia efficace contro Pokémon come Skarmory e Oricorio Pom-Pom.

Il mazzo non include Cranidos, scelta pensata per aumentare la probabilità di pescare Caramella Rara e Rampardos in modo più efficiente.

In sinergia con questa strategia, l’attacco consente di cercare e rimuovere Lycanroc dal mazzo, migliorando ulteriormente le probabilità di pescare Fossili, Caramella Rara e Rampardos, e assicurandosi così di essere pronti a evolvere e attaccare già al turno successivo.

È consigliato usare Caramella Rara ogni volta possibile per far evolvere Fossilcranio direttamente in Rampardos, così da poter mandare KO qualsiasi Pokémon con meno di 130 PS rimasto sul campo.

Beedrill ex e Meowscarada

Weedle ×1

Kakuna ×1

Beedrill ex ×1

Sprigatito ×2

Floragato ×1

Meowscarada ×2

Erika ×2

Comunicazione Pokemon ×1

Caramella rara ×2

Mantello Silvestre ×2

Lylia ×1

Poke Ball x2

Ricerca accademica x2

ENERGIA USATA: erba

COME SI USA

Beedrill ex si integra perfettamente con Meowscarada, grazie alla sua capacità di infliggere danni consistenti ai Pokémon non-ex. Anche una linea 1-1-1 risulta efficace e consistente in questo mazzo grazie all’attacco di Sprigatito e a una copia di Comunicazione Pokémon.

In questa build si utilizza Weedle di Geni supremi, che può infliggere 20 danni con l’attacco, al posto di Weedle Shining che non viene inserito perché non sono presenti altri Weedle nel mazzo da cercare con il suo attacco.

Crobat e Arceus ex

Darkrai ex x1

Zubat x2

Golbat x1

Crobat x2

Arceus ex x2

Sabrina x1

Comunicazione Pokemon x1

Cyrus x1

Lucinda x1

Kissara x1

Rare Candy x2

Lima x1

Poke Ball x2

Ricerca accademica x2

ENERGIA USATA: buio

COME SI USA

Crobat e Darkrai ex offrono supporto offensivo grazie alle loro Abilità, permettendo di infliggere 50 danni aggiuntivi combinati. Con una panchina piena, un Darkrai ex e un Crobat in gioco, Arceus ex può raggiungere un massimo di 180 danni, rendendolo un attaccante estremamente efficace in questa configurazione.

LA GUIDA è IN AGGIORNAMENTO.