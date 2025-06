Sony State of Play confermato a giugno: attesi Wolverine, Ghost of Yōtei e molto altro

Sony ha appena annunciato un nuovo appuntamento con lo State of Play, previsto per domani, 4 giugno. Al momento non è stato rivelato molto su ciò che verrà mostrato, ma con titoli come Ghost of Yōtei, Intergalactic: The Heretic Prophet e Marvel's Wolverine all’orizzonte, cresce l’attesa per possibili nuove sequenze di gameplay.

Fin dal suo debutto nel 2019, lo State of Play è servito da palcoscenico per rivelazioni importanti: dal primo annuncio di Saros al gameplay di Death Stranding 2, ogni evento è stato una vetrina strategica per le novità targate PlayStation.

Ora che il modello PS5 Pro è ufficialmente disponibile, l’attenzione si sposta tutta sul software: una nuova console, anche se si tratta di un aggiornamento di metà generazione, ha bisogno di giochi in grado di sfruttarne le potenzialità. Ecco perché questo nuovo State of Play potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della line-up PlayStation.

Quando si terrà il prossimo State of Play di Sony?

Sony ha confermato ufficialmente che il prossimo State of Play si terrà mercoledì 4 giugno 2025, con una diretta di oltre 40 minuti ricca di giochi e anticipazioni. L’annuncio è arrivato tramite un post su X (ex Twitter).

L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube e Twitch, in lingua inglese, e inizierà alle 23:00 ora italiana.

State of Play returns tomorrow, June 4! Watch live at 2pm PT / 11pm CEST on YouTube and Twitch for news and updates on great games coming to PS5:

Cosa possiamo aspettarci dal prossimo State of Play di Sony?

L’ultimo State of Play è stato interamente dedicato a Borderlands 4, il nuovo looter shooter di Gearbox, lasciando ora i fan in attesa del prossimo evento. Con l’attenzione puntata su titoli in arrivo, è probabile che nei prossimi mesi si torni a parlare di Marathon, del misterioso Ghost of Yōtei e forse persino di Saros, il nuovo progetto di Housemarque atteso per il 2026. Per ora non resta che attendere.

Cosa è stato rivelato all'ultimo State of Play di Sony?

L’ultimo State of Play si è tenuto mercoledì 30 aprile 2025, dopo un annuncio arrivato solo il giorno prima. Come anticipato, l’evento ha avuto una durata di circa 20 minuti ed è stato interamente dedicato a un approfondimento esclusivo su Borderlands 4, il nuovo capitolo della celebre saga looter shooter.