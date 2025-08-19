PlayStation pronta al nuovo State of Play di settembre, secondo indiscrezioni

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare del prossimo State of Play di PlayStation, e le voci di corridoio sembrano confermare la tradizione: anche quest’anno l’evento dovrebbe tenersi a settembre.

L’indiscrezione arriva dal giornalista Jeff Grubb di Giant Bomb, che durante una diretta ha dichiarato che Sony starebbe preparando un nuovo appuntamento con il suo format digitale, “probabilmente un State of Play” e non un vero e proprio Showcase, atteso entro la fine del mese.

La notizia non sorprende più di tanto: dal 2019, anno di debutto dell’iniziativa, PlayStation ha sempre organizzato una presentazione a settembre, diventata ormai uno dei momenti più attesi della community. Per molti fan rappresenta infatti il punto di svolta della seconda parte dell’anno, utile a svelare novità e aggiornamenti sui giochi in arrivo.

Basta guardare agli eventi precedenti per capirne il peso: il State of Play di settembre 2024 aveva visto l’annuncio ufficiale di Ghost of Yotei, sequel di Ghost of Tsushima, insieme a contenuti aggiuntivi per Astro Bot, al remake di Horizon Zero Dawn e ad altri titoli minori. Ogni anno, insomma, l’appuntamento ha saputo regalare sorprese.

Più recentemente, Sony aveva tenuto una diretta a giugno 2025 con le prime presentazioni di 007 First Light, Lumines Arise e Marvel Tokon: Fighting Souls, seguita a luglio da uno speciale interamente dedicato a Ghost of Yotei. L’azienda sembra quindi aver mantenuto un ritmo costante di annunci, che troverebbero proprio a settembre il loro punto più alto.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Sony, ma le aspettative dei giocatori restano elevate: in molti si aspettano aggiornamenti sui progetti first party attualmente in lavorazione, così come eventuali sorprese legate alle produzioni terze parti.

Con la Gamescom Opening Night Live già in programma oggi, 19 agosto, il settore è in fermento: dopo le novità di Colonia, l’attenzione tornerà inevitabilmente su PlayStation e sulle mosse che deciderà di compiere nel corso del prossimo State of Play.