PlayStation 6, spunta la voce di una console portatile con dock
Secondo un leaker affidabile, Sony lavorerebbe a un nuovo handheld in stile Switch 2, con chip AMD e GPU RDNA 5.
Un noto leaker di hardware sostiene che Sony stia lavorando a una versione portatile di PlayStation 6, e dalle prime informazioni sembra assomigliare molto alla Nintendo Switch 2.
La notizia arriva dal canale YouTube Moore's Law is Dead, che in passato ha già anticipato correttamente dettagli sull’hardware PlayStation prima degli annunci ufficiali. Secondo le indiscrezioni, la console portatile sarà alimentata da un SoC AMD con nome in codice “Canis”, dotato di quattro core Zen 6c e due core Zen 6 Low Power dedicati alla gestione delle attività di sistema. Il comparto grafico sarebbe affidato a una GPU RDNA 5 da 16 Compute Unit.
Il leaker afferma inoltre che il dispositivo sarà compatibile con una dock, proprio come la Switch 2. In modalità portatile la GPU dovrebbe funzionare a 1,2GHz, mentre una volta collegata alla base salirebbe a 1,65GHz, presumibilmente per supportare una risoluzione di output più elevata.
Sul prezzo, la previsione parla di circa 500 dollari, con l’obiettivo di competere direttamente con Nintendo. Tuttavia, considerando i costi già elevati di altri hardware Sony, questa stima potrebbe essere ottimistica.
Nel frattempo, l’azienda ha recentemente presentato una serie di costosi accessori a tema Ghost of Yōtei per PS5 e annunciato un aumento di prezzo di 50 dollari della console negli Stati Uniti.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.