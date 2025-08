PlayStation 6: niente rivoluzione, ma più efficienza e compatibilità

Un nuovo round di indiscrezioni su PlayStation 6 è emerso online grazie al leaker e youtuber Moore’s Law Is Dead, che ha condiviso alcuni dettagli trapelati da una presunta presentazione AMD risalente al 2023. Come riportato anche da Wccftech, il documento conterrebbe un’anteprima delle specifiche tecniche della futura console Sony, conosciuta internamente con il nome in codice Orion.

Secondo quanto riferito, PS6 potrebbe puntare più sull’efficienza che sulla pura potenza bruta. Il nuovo modello sarebbe progettato per consumare meno energia rispetto alla PS5 base e, pur disponendo di un numero inferiore di compute unit rispetto a PS5 Pro, dovrebbe compensare con frequenze più elevate.

Il cuore grafico della console sarà basato sull’architettura RDNA 5 di nuova generazione, ancora inedita, che dovrebbe garantire un incremento prestazionale rispetto all’attuale top di gamma Sony. La memoria GDDR7 dovrebbe permettere una larghezza di banda compresa tra 640 e 768GB/s, un netto miglioramento rispetto ai 576GB/s di PS5 Pro.

Sempre secondo le informazioni contenute nella presentazione, PlayStation 6 potrebbe offrire prestazioni paragonabili a una GPU Nvidia GeForce RTX 4080, restando al tempo stesso compatibile con i giochi PS5 e PS4. Il prezzo previsto sarebbe di circa 499 euro, con una finestra di lancio stimata tra fine 2027 e inizio 2028.

Nonostante le specifiche non sembrino rappresentare un salto generazionale drastico rispetto a PS5 Pro, il focus su consumi ridotti e prestazioni più bilanciate potrebbe rappresentare un’evoluzione sensata per la piattaforma. Il possibile risparmio di 200 dollari rispetto al prezzo di PS5 Pro sarebbe inoltre un segnale interessante sul posizionamento commerciale della nuova console.

Secondo MLID, Microsoft starebbe invece puntando su un hardware più ambizioso per il prossimo Xbox, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere i 120fps a risoluzione 4K.

Come sempre, è bene prendere queste informazioni con la dovuta cautela: si tratta di leak non confermati e, trattandosi di materiali interni, potrebbero rappresentare solo obiettivi provvisori piuttosto che dati definitivi.