Phasmophobia diventa un film horror: rivelate le prime informazioni

È ufficiale: il videogioco horror Phasmophobia sarà adattato in un film live-action, prodotto da Blumhouse e dalla sua sussidiaria Atomic Monster.

Il titolo, sviluppato dallo studio britannico Kinetic Games, è stato lanciato in accesso anticipato su PC nel 2020 ed è successivamente arrivato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S a ottobre 2024.

Blumhouse è nota per aver prodotto alcune delle saghe horror più celebri degli ultimi anni, tra cui Paranormal Activity, Insidious, The Purge, M3GAN e la recente trilogia reboot di Halloween. Atomic Monster, guidata da James Wan, è invece responsabile di successi come Annabelle, The Nun e The Conjuring.

"Siamo entusiasti di annunciare ufficialmente che un film ispirato a Phasmophobia è in fase di sviluppo – è un momento importante per tutto il team di Kinetic e l'inizio di qualcosa di davvero speciale", ha dichiarato Daniel Knight, direttore di Kinetic Games e lead developer del gioco. "Non avremmo mai immaginato un simile successo cinque anni fa al lancio, e siamo grati alla nostra community per il segno indelebile lasciato nel mondo videoludico e non solo. Collaborare con Blumhouse e Atomic Monster rappresenta un nuovo capitolo straordinario per Phasmophobia."

Nel gioco originale, fino a quattro giocatori vestono i panni di investigatori del paranormale, esplorando luoghi infestati alla ricerca di fenomeni sovrannaturali.

Nel frattempo, è previsto un grande aggiornamento per il gioco il 24 giugno, intitolato Chronicle. Il nuovo contenuto introdurrà location ridisegnate, un diario per raccogliere oggetti e un registratore audio per captare i suoni dei fantasmi.