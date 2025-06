Persona 4 Revival è ufficiale: Atlus annuncia il remake, ma senza data

Dopo mesi di indiscrezioni, Atlus ha finalmente annunciato il remake di Persona 4, che prende il nome ufficiale di Persona 4 Revival.

Svelato in occasione dell’Xbox Games Showcase, Persona 4 Revival è in arrivo su PS5, Xbox Series X|S e PC, e viene confermato come un remake completo, in stile Persona 3 Reload.

Al momento non è stata ancora comunicata una data di uscita, ma il breve teaser ha già mostrato un’importante novità: non ci sarà più la telecamera fissa del gioco originale, sostituita da un sistema che permette ai giocatori di esplorare liberamente l’ambiente con una visuale a 360 gradi.

Persona 4 Revival - Teaser Trailer | Xbox Games Showcase 2025 - YouTube Watch On

La piccola e iconica cittadina di Inaba non è mai apparsa così splendida: nel trailer si intravedono scorci dell’ambientazione rinnovata e si possono ascoltare alcuni estratti della colonna sonora originale. Non sembrano versioni remixate, ma è probabile che, come fatto con Persona 3 Reload, Atlus proponga una soundtrack riarrangiata anche in questo remake.

Il teaser di Persona 4 Revival si conclude con il logo di Xbox Game Pass, suggerendo che il gioco sarà disponibile al day one sul servizio in abbonamento. Al momento, le uniche piattaforme confermate sono quelle Xbox, ma è altamente probabile l’arrivo anche su PS5, PC e forse Nintendo Switch 2.

Resta da capire se il remake includerà anche i contenuti aggiuntivi e le espansioni narrative di Persona 4 Golden. Per scoprirlo, non resta che attendere ulteriori dettagli nei prossimi mesi.

