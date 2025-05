Persona 4 Remake confermato da un attore? “Atlus non mi vuole”

Il doppiatore originale di Yosuke smentisce il suo coinvolgimento nel presunto remake, mentre Atlus e Sega restano in silenzio sul progetto.

Yuri Lowenthal, storico doppiatore di Yosuke Hanamura in Persona 4, ha dichiarato che non prenderà parte a un eventuale remake del gioco. In un post pubblicato su Bluesky, l’attore ha risposto direttamente ai fan: “E per quelli che continuano a chiedermelo: no, non tornerò come Yosuke per il remake di Persona 4. Ho chiesto. Forse ho anche implorato, ma non vogliono che torni.”

Al momento né Atlus né Sega hanno annunciato ufficialmente Persona 4 Remake, ma le voci su un nuovo rifacimento del celebre JRPG si rincorrono da mesi, soprattutto dopo il successo riscosso da Persona 3 Reload nel 2024.

Persona 4 è uscito originariamente su PlayStation 2 nel 2008, diventando uno degli ultimi titoli di punta per la console. Una versione migliorata, Persona 4 Golden, fu pubblicata nel 2012 su PlayStation Vita, con contenuti aggiuntivi e nuovi Social Link, diventando rapidamente uno dei giochi più apprezzati del sistema.

Nel 2020, Persona 4 Golden è arrivato anche su PC, e in seguito su Switch, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S nel 2023, conquistando nuove generazioni di giocatori.

Lowenthal, noto anche per essere la voce di Peter Parker nella serie Marvel’s Spider-Man di Insomniac, resta uno dei doppiatori più riconoscibili del panorama videoludico. Ma a quanto pare, in caso di remake, Yosuke avrà una nuova voce.