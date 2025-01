Nuove indiscrezioni sul controller Xbox Red Cipher: annuncio atteso entro il mese

Secondo un’indiscrezione del dataminer Billbil-kun, Microsoft sarebbe pronta ad annunciare un nuovo controller wireless per Xbox alla fine del mese. L’informazione è stata condivisa sul sito francese Dealabs e riportata da altre fonti.

Il nuovo modello, denominato "Red Cipher Special Edition", sarà la terza variante della serie Cipher, che include già lo "Sky Cipher" e il "Ghost Cipher", rilasciati rispettivamente ad agosto e ottobre 2024. Il design del controller dovrebbe seguire lo stile degli altri modelli della serie, ma con una finitura rosso brillante e una custodia trasparente che lascerà intravedere l’interno del dispositivo. I pulsanti sul retro avranno una tonalità rosso granata.

Sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale, si prevede che l’annuncio avverrà entro la fine di gennaio, con il controller disponibile esclusivamente sullo store ufficiale di Microsoft. Il prezzo dovrebbe essere in linea con i precedenti modelli Cipher, quindi circa 69,99 euro per il mercato italiano.