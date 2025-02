Nintendo Switch 2: il Direct è ufficiale, data e orario confermati

Ora c’è un orario ufficiale per il Nintendo Switch 2 Direct del 2 aprile, e non sorprende che sia in linea con gli orari tipici dei Nintendo Direct.

L’annuncio è arrivato tramite i canali social regionali di Nintendo su X/Twitter, confermando che la presentazione si terrà alle ore 15:00 italiane. Questo orario segue lo schema abituale delle trasmissioni Nintendo, che generalmente vanno in onda al mattino per il pubblico statunitense e nel pomeriggio per gli spettatori europei.

In precedenza, l’unico dettaglio noto era la data del 2 aprile, rivelata nel trailer ufficiale di annuncio di Nintendo Switch 2. Ora, con l’orario esatto, sarà più semplice per i fan organizzarsi in vista dell’evento.

Join us on April 2nd at 6am PT for #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 4.2.2025, where we will share a closer look at #NintendoSwitch2.► https://t.co/XCecVa9Zid pic.twitter.com/ACu5pZUd0DFebruary 5, 2025

Nintendo non ha ancora svelato cosa mostrerà durante il Nintendo Switch 2 Direct, mantenendo il massimo riserbo sui dettagli. È improbabile che vengano rivelate specifiche tecniche approfondite, come quelle fornite da Mark Cerny per PlayStation, ma la presentazione dovrebbe comunque chiarire quali miglioramenti possiamo aspettarci rispetto all'attuale hardware di Nintendo Switch.

L'evento sarà probabilmente ricco di annunci di nuovi giochi e potrebbe includere la data ufficiale di lancio della console. È già confermato lo sviluppo di un nuovo Mario Kart, rivelato nel trailer di annuncio di Switch 2, ma c'è la possibilità di ricevere aggiornamenti anche su Metroid Prime 4 Beyond e Pokémon Legends Z-A. Entrambi i titoli sono previsti per il 2025, quindi non è escluso che vengano mostrati nuovi dettagli.