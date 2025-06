Pochi momenti battono l’emozione di scartare una nuova console: aprire la confezione, creare l’account, caricare i giochi preferiti e immergersi subito in ore di divertimento. Ma prima di iniziare a esplorare tutto ciò che la nuova Nintendo Switch 2 ha da offrire, c’è un passaggio spesso trascurato: sistemare le impostazioni.

Dopo una settimana passata a testare a fondo la console, abbiamo selezionato alcuni settaggi essenziali che vale la pena modificare subito per ottimizzare l’esperienza. Tra audio, video, account e opzioni di sicurezza, ecco cosa regolare prima di iniziare davvero a giocare.

1. Attivare correttamente l’HDR

(Image credit: Future / Nintendo)

La nuova Nintendo Switch 2 supporta l’HDR, ma non è sufficiente accenderlo una sola volta. Per cominciare, andate su Impostazioni > Schermo > Uscita HDR e assicuratevi che l’opzione sia attiva.

Ma c’è un secondo passaggio: sempre nella sezione Schermo, più in basso troverete una seconda voce HDR Output, dove potrete scegliere tra “Sempre attivo”, “Solo software compatibile” e “Disattivato”.

Il nostro consiglio è di impostare “Solo software compatibile”. In questo modo, i giochi che non supportano l’HDR continueranno a girare con una resa visiva ottimale, evitando artefatti o colori sballati.

2. Proteggete la durata della batteria

(Image credit: Future / Nintendo)

Chi ha visto la batteria della prima Switch deteriorarsi col tempo sarà felice di scoprire che Nintendo Switch 2 include un’opzione per limitare la carica al 90%, proteggendo la batteria sul lungo termine. Per attivarla, basta andare su Impostazioni > Sistema > Interrompi la carica intorno al 90%.

Potete disattivarla in qualsiasi momento, ad esempio se vi serve una carica completa per una lunga sessione in modalità portatile. In alternativa, potete sempre affidarvi a una power bank compatibile, così da alleggerire lo stress della batteria interna.

3. Risoluzione TV

(Image credit: Future / Nintendo)

Una delle novità più attese: Nintendo Switch 2 supporta il 4K (a 60Hz e fino a 60fps per la maggior parte dei giochi). Per configurarla, andate su Impostazioni > Schermo > Risoluzione TV. Qui potete lasciare il rilevamento automatico oppure impostare manualmente la risoluzione ottimale per il vostro televisore. Se preferite frequenze di aggiornamento più elevate, potete optare per 1440p o 1080p, ideali per TV compatibili.

4. Modificate le impostazioni di blocco

(Image credit: Future / Nintendo)

(Image credit: Future / Nintendo)

Se condividete la console con altri o avete bambini in casa, conviene personalizzare le opzioni di blocco. Su Impostazioni > Utente, potete attivare Salta schermata di selezione se siete gli unici a usarla. Oppure andate su Impostazioni > Sistema > Blocco della console per impostare un PIN di sicurezza. Per un controllo più avanzato, scaricate l’app dedicata Controllo parentale di Nintendo Switch.

5. Attivate la Modalità Notturna

Una scelta di stile e comfort: su Impostazioni > Temi, potete passare da Bianco base a Nero base. Se giocate spesso in portatile, il tema scuro è perfetto per affaticare meno la vista e ridurre i consumi della batteria. Una piccola modifica che fa una grande differenza.