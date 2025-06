Nintendo Direct in arrivo: protagonista Donkey Kong Bananza per Switch 2

Nintendo ha annunciato un nuovo evento Nintendo Direct in programma per mercoledì 18 giugno, completamente incentrato su Donkey Kong Bananza, la prima grande esclusiva post-lancio di Nintendo Switch 2.

La presentazione sarà trasmessa in diretta sui profili social ufficiali di Nintendo e sull’app Nintendo Today. Nessun dettaglio è stato anticipato sui contenuti dello show, ma l’attenzione sarà tutta rivolta al ritorno del gorilla più famoso del gaming.

Donkey Kong Bananza uscirà il 17 luglio, e vedrà il nostro eroe fare squadra con una misteriosa creatura di roccia viola, ritrovata sepolta sull’Isola di Ingot. I due dovranno collaborare per affrontare le sfide del nuovo platform.

L’identità della creatura non è stata ancora confermata ufficialmente, ma un leak sul sito coreano di Nintendo potrebbe averla svelata in anticipo. Resta invece ancora ignoto lo studio di sviluppo dietro il progetto. Bill Trinen di Nintendo of America ha dichiarato: "È una domanda interessante, ma al momento vogliamo che l’attenzione resti sul gameplay. Presto riveleremo anche chi sta sviluppando il gioco."

Nintendo, per ora, invita i fan ad attendere i crediti finali per scoprirlo.