Nintendo aggiorna l’eShop: addio a tanti giochi in vista di Switch 2

Nintendo ha aggiornato in sordina l’eShop di Nintendo Switch, modificando radicalmente il funzionamento delle classifiche di vendita. Un cambiamento importante, introdotto con l’ultimo aggiornamento del sistema, che prepara il terreno all’arrivo di Nintendo Switch 2 previsto per il prossimo mese.

Come riportato da VGC, la classifica dei “Best Seller” non si basa più semplicemente sul numero di download nelle ultime 48 ore, ma ora tiene conto del fatturato generato nelle ultime 72 ore. Questo vuol dire che non saranno più i giochi più scaricati a dominare le classifiche, ma quelli che generano più entrate.

Anche la sezione "Offerte del momento" è stata modificata per dare priorità ai titoli più venduti, escludendo molti giochi economici o di scarsa qualità (i cosiddetti "shovelware") che in passato riuscivano a scalare le classifiche grazie al prezzo basso.

In concreto, Nintendo sta cercando di migliorare la qualità dell’esperienza utente sull’eShop, portando in primo piano giochi più rilevanti e apprezzati. Tuttavia, questa decisione potrebbe penalizzare la visibilità dei titoli indie e meno noti, rendendone più difficile la scoperta.

Il cambiamento segna un importante passo verso un eShop più curato e orientato alla qualità, ma potrebbe sollevare discussioni tra gli sviluppatori indipendenti che trovavano nel vecchio sistema una via più accessibile per emergere.