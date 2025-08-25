Monster Hunter Wilds inserisce il boss Omega su richiesta del suo team

Secondo il director di Final Fantasy 14, Naoki Yoshida, la prossima collaborazione con Monster Hunter Wilds includerà Omega perché è stato proprio il team di Monster Hunter a volerlo.

In un’intervista concessa a TechRadar Gaming durante la Gamescom 2025, Yoshida ha spiegato in termini molto semplici perché il crossover vedrà protagonista l’automa invece di una creatura fantasy come Shinryu o Nidhogg.

A quanto pare, il director di Monster Hunter Wilds Yuya Tokuda e l’executive director Kaname Fujioka volevano inserire Omega per esplorare una nuova visione del mondo di gioco. «Le prime persone che hanno detto di volere davvero Omega sono state quelle del team di Monster Hunter», ha spiegato Yoshida.

«Lo scorso anno, proprio qui alla Gamescom, sono uscito a bere con il signor Tokuda, director di Monster Hunter Wilds, e con il signor Fujioka, executive director del gioco. Mi hanno detto che volevano rappresentare un mondo dietro al quale si cela una civiltà sconosciuta, qualcosa di diverso da ciò che si è visto in Monster Hunter fino ad ora. Per questo desideravano l’inserimento di Omega, così da ampliare quella visione del mondo e l’esperienza di combattimento».

Yoshida ha aggiunto: «Allo stesso tempo, nel team di Monster Hunter ci sono tanti Warrior of Light, proprio come i giocatori, che ricordano bene le loro esperienze nelle battaglie contro Omega in Final Fantasy».

Prepare for realms to collide in the Monster Hunter Wilds x FINAL FANTASY XIV Online Special Collaboration, coming to the Forbidden Lands late September 2025 as part of Free Title Update 3.An Omega level threat awaits…#MHWilds ❤️ @FF_XIV_EN pic.twitter.com/OnyEtMSnwOAugust 19, 2025

Chi conosce la serie di raid dedicata a Omega in Final Fantasy 14 sa bene che la sua storia e la relativa questline sono considerate piuttosto tristi. Proprio per questo motivo, in Monster Hunter Wilds sono state apportate alcune modifiche al personaggio, pur mantenendo familiari alcune delle sue meccaniche.

«Il team voleva in qualche modo replicare quell’esperienza, quindi naturalmente ci sono certe meccaniche che volevano riportare e vedere come ricrearle all’interno del gioco», ha spiegato Naoki Yoshida.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

«Dal punto di vista dei giocatori di Final Fantasy 14, quando pensiamo alla battaglia con Omega ricordiamo che il Warrior of Light ha combattuto contro di lui, e che poi è rimasto quel piccolo Omega che possiamo considerare dotato di un cuore e che viaggia insieme ad Alpha, il Chocobo. Per questo, per un giocatore di FF14, affrontare di nuovo Omega potrebbe risultare difficile: ci si sentirebbe in colpa ad attaccare l’Omega che si conosce».

«Per questa ragione abbiamo deciso che, nel contenuto implementato in Monster Hunter Wilds, si tratterà dello stesso corpo di Omega, ma con una IA differente al suo interno. È questo il motivo per cui il mostro si chiamerà Omega Planetes. Inoltre, all’interno della collaborazione, faranno la loro comparsa anche Alpha e Omega, che si uniranno al cacciatore nello scontro contro Omega Planetes: nella storia ci sarà una ragione precisa per questo, che potrete scoprire giocando».

Yoshida ha aggiunto che il team di sviluppo di Final Fantasy 14 ha supervisionato la narrativa del crossover e ritiene che sarà un’esperienza divertente e appagante per entrambe le community.

Il director ha inoltre confermato che, sul fronte delle meccaniche, la battaglia contro Omega Planetes è stata pensata sia per i giocatori casual che per quelli più hardcore.

La collaborazione è stata annunciata durante la Gamescom 2025 Opening Night Live, ma ulteriori dettagli - inclusa la data di uscita e le informazioni sul Free Title Update 3 - saranno condivisi in seguito.