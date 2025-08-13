Monster Hunter Wilds, il nuovo aggiornamento rende l'endgame una vera sfida

Capcom ha pubblicato le note della patch per il Title Update 1.021 di Monster Hunter Wilds, accompagnandole con un messaggio del game director in risposta alle preoccupazioni legate alle prestazioni del gioco.

L’aggiornamento 1.021 sarà disponibile domani, 13 agosto (12 agosto alle 19:30 PT / 03:30 BST) e avrà un peso di circa 3GB su PS5, 2GB su Xbox Series X|S e 2GB su Steam (6GB con l’High Resolution Texture Pack installato).

Come già annunciato da Capcom, l’espansione dei contenuti endgame inizialmente prevista per il Title Update 3 è stata anticipata e arriverà con la patch 1.021. Questa includerà nuove missioni ad alta difficoltà e l’introduzione dei mostri temperati a 9 stelle nel campo di caccia a partire dall’HR 100 o superiore.

I mostri a 9 stelle comprendono: Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra, Jin Dahaad, Gore Magala, Arkveld, Mizutsune, Lagiacrus e Seregios.

Inoltre, le versioni normali e temperate di Rey Dau e Nu Udra appariranno ora nel Wounded Hollow a HR 100 o superiore. Sono state riviste le probabilità di apparizione dei mostri a HR 100+, con un leggero incremento della frequenza di comparsa dei mostri standard.

Oltre ai contenuti principali, sono state apportate modifiche a diverse armi: inizialmente Capcom aveva previsto interventi su cinque tipologie, ma l’aggiornamento ne include ora 11 in totale. I cambiamenti riguardano, tra le altre, Lancia, Falcione Insetto, Spada e Scudo e Lama Caricata, la cui potenza grezza per gli attacchi multipli in modalità Ascia Potenza è stata aumentata.

È stato inoltre introdotto un nuovo oggetto di valutazione, la Pietra Luminescente, ottenibile come ricompensa per le missioni con mostri a 9 stelle. Questo oggetto può essere trasformato in un Talismano Valutato con abilità assegnate in modo casuale.

With the imminent arrival of Ver. 1.021, #MHWilds Director Yuya Tokuda is here to share his latest message with the community, including:🟢 Expanded Endgame🟢 9★ Monsters & Talismans🟢 Weapon Balance & QoL🟢 Optimisation🟢 +more!

L’Update 1.021 di Monster Hunter Wilds segue il Title Update 2, che aveva affrontato il problema di compilazione degli shader responsabile delle scarse prestazioni su PC fin dal lancio del gioco. Nonostante questo intervento, il titolo mantiene su Steam una valutazione “Perlopiù negativa”, leggermente migliore rispetto al precedente “Estremamente negativa”.

Il director di Monster Hunter Wilds, Yuya Tokuda, ha accompagnato le note della patch con un messaggio rivolto alla community, scusandosi per lo stato attuale del gioco e assicurando che sono in arrivo ulteriori correzioni.

“Grazie di cuore per aver giocato a Monster Hunter Wilds. E un ringraziamento speciale a tutti i cacciatori che hanno condiviso feedback e richieste sul gioco. L’intero team di sviluppo sta analizzando con attenzione i vostri commenti e lavorando duramente per implementare miglioramenti e aggiustamenti. Ci scusiamo per il tempo che alcuni di questi interventi potrebbero richiedere, ma ci impegniamo a offrire un’esperienza di gioco più piacevole e soddisfacente, quindi vi siamo molto grati per la pazienza.”

Capcom ha dichiarato di essere già a conoscenza di molti bug, tra cui un problema che può causare il crash del gioco quando un gesto del giocatore colpisce un altro utente contemporaneamente a un determinato tipo di errore di comunicazione. Questo bug sarà corretto in una prossima patch.

L’azienda prevede inoltre di introdurre ulteriori ottimizzazioni per migliorare la stabilità, in particolare su PC, compresa la riduzione del carico sulla CPU prevista con il Title Update 4 in arrivo entro la fine dell’anno.