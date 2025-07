Monster Hunter Wilds anticipa i suoi contenuti: nuova sfida endgame in arrivo

Capcom ha annunciato nuove modifiche alla roadmap di Monster Hunter Wilds, che prevedono l’arrivo anticipato dei contenuti endgame.

In un nuovo post pubblicato oggi sui social, Capcom ha confermato che "l’espansione dei contenuti endgame", inizialmente prevista come parte del Title Update 3 e con uscita fissata per fine settembre, sarà ora inclusa nella Versione 1.021 in arrivo il prossimo mese.

I contenuti originariamente previsti nel Title Update 3 e ora anticipati nella Ver.1.021 includono un nuovo livello di difficoltà per le missioni, un nuovo sistema di ricompense per le quest – che offrirà Talismi con combinazioni di abilità casuali – bilanciamenti alle armi e altre migliorie e ottimizzazioni.

Per consentire questo cambiamento, Capcom ha inoltre confermato che la data di uscita del nuovo aggiornamento verrà leggermente spostata rispetto alla finestra originale, con il lancio ora fissato per il 13 agosto 2025.

(Image credit: Capcom)

Il "mostro aggiuntivo" annunciato per il Title Update 3 non sarà anticipato, quindi i fan dovranno attendere ancora un po' per vederlo arrivare. I contenuti del Title Update 4, che includono un altro "mostro aggiuntivo" e "cacciate più impegnative", restano invece previsti per la fine dell'anno.

Questi ultimi cambiamenti alla roadmap seguono il rilascio del Title Update 2 all’inizio del mese, aggiornamento che ha finalmente risolto il problema della compilazione degli shader che causava pesanti cali di prestazioni su PC fin dal lancio del gioco.

Nonostante la correzione di questo bug, il titolo mantiene su Steam una valutazione "Estremamente negativa" basata su 16.660 recensioni degli utenti, mentre il punteggio complessivo rimane "Nella media" su un totale di 162.985 valutazioni.