Metal Gear Solid Delta: multiplayer rinviato, il crossplay non arriverà al lancio
Konami conferma ufficialmente che Fox Hunt non sarà cross-play tra PC, PS5 e Xbox: i fan chiedono una posticipazione.
Konami ha confermato che la modalità multiplayer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, chiamata Fox Hunt, non supporterà il cross-play tra console e PC.
L’annuncio arriva dall’account giapponese Metal Gear su X/Twitter, a poche settimane dall’uscita del gioco, dove lo sviluppatore ha dichiarato che «il cross-play tra piattaforme diverse non sarà supportato» (traduzione automatica).
Questo significa che i giocatori su PC tramite Steam, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S non potranno affrontare insieme le partite multiplayer.
La notizia ha suscitato delusione tra i fan, molti dei quali hanno chiesto allo studio di rinviare Fox Hunt fino a quando il cross-play non sarà pronto per essere implementato. «Rimandate FOX HUNT, per favore. Il cross-play è necessario per divertirsi con gli amici su altre piattaforme!», ha scritto un utente sotto il post.
Un altro fan ha aggiunto: «Anche se richiede un rinvio più lungo, non lanciate la modalità senza cross-play. Siamo nel 2025: il cross-play non è più una semplice funzione, è una necessità».
【ご案内】『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』のオンライン対戦モード 「FOX HUNT」につきまして、異なるプラットフォーム間でのクロスプレイは非対応となります。対応機種PlayStation®5、Xbox Series X|S、Steam®#MGSDelta #MetalGearSolid #メタルギアソリッド pic.twitter.com/sGsv3CjyhWAugust 13, 2025
Le reazioni sul subreddit di Metal Gear sono simili, anche se molti fan sperano che il cross-play venga aggiunto in un aggiornamento futuro. «Il cross-play dovrebbe ormai essere la norma», ha commentato un utente su Reddit.
Fox Hunt è stato annunciato a giugno ed è descritto come una «modalità online completamente originale», che offrirà un’esperienza diversa rispetto a quella di Metal Gear Online del 2008.
Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora.
Il multiplayer è diretto dal veterano della serie Yu Sahara e si svolge nello stesso mondo del gioco principale. La modalità includerà meccaniche di nascondino, unite a elementi di furtività e sopravvivenza.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarà disponibile dal 28 agosto su PS5, Xbox Series X|S e PC.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.