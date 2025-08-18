Metal Gear Solid Delta: multiplayer rinviato, il crossplay non arriverà al lancio

Konami ha confermato che la modalità multiplayer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, chiamata Fox Hunt, non supporterà il cross-play tra console e PC.

L’annuncio arriva dall’account giapponese Metal Gear su X/Twitter, a poche settimane dall’uscita del gioco, dove lo sviluppatore ha dichiarato che «il cross-play tra piattaforme diverse non sarà supportato» (traduzione automatica).

Questo significa che i giocatori su PC tramite Steam, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S non potranno affrontare insieme le partite multiplayer.

La notizia ha suscitato delusione tra i fan, molti dei quali hanno chiesto allo studio di rinviare Fox Hunt fino a quando il cross-play non sarà pronto per essere implementato. «Rimandate FOX HUNT, per favore. Il cross-play è necessario per divertirsi con gli amici su altre piattaforme!», ha scritto un utente sotto il post.

Un altro fan ha aggiunto: «Anche se richiede un rinvio più lungo, non lanciate la modalità senza cross-play. Siamo nel 2025: il cross-play non è più una semplice funzione, è una necessità».

【ご案内】『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』のオンライン対戦モード 「FOX HUNT」につきまして、異なるプラットフォーム間でのクロスプレイは非対応となります。対応機種PlayStation®5、Xbox Series X|S、Steam®#MGSDelta #MetalGearSolid #メタルギアソリッド pic.twitter.com/sGsv3CjyhWAugust 13, 2025

Le reazioni sul subreddit di Metal Gear sono simili, anche se molti fan sperano che il cross-play venga aggiunto in un aggiornamento futuro. «Il cross-play dovrebbe ormai essere la norma», ha commentato un utente su Reddit.

Fox Hunt è stato annunciato a giugno ed è descritto come una «modalità online completamente originale», che offrirà un’esperienza diversa rispetto a quella di Metal Gear Online del 2008.

Il multiplayer è diretto dal veterano della serie Yu Sahara e si svolge nello stesso mondo del gioco principale. La modalità includerà meccaniche di nascondino, unite a elementi di furtività e sopravvivenza.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarà disponibile dal 28 agosto su PS5, Xbox Series X|S e PC.