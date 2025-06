Mario Kart World, niente personaggi esterni: Nintendo spiega il motivo

Il recente Mario Kart World ha ricevuto ampi consensi per il suo roster ampio e bilanciato, ma alcuni giocatori si sono chiesti perché non siano presenti personaggi provenienti da altri franchise Nintendo. A chiarire la questione è stato Kosuke Yabuki, producer del gioco, durante un’intervista con Ouest-France.

Secondo Yabuki, l’inserimento di personaggi esterni all’universo di Mario non sarebbe stato coerente con l’identità del gioco. Come ha spiegato: “Come sviluppatori, ci sarebbe sembrato incongruo aggiungere personaggi di altri giochi in questo universo. E non ne abbiamo sentito la necessità, considerando tutto ciò che possiamo già fare con Mario.”

Yabuki ha inoltre sottolineato che la varietà del cast attuale e la quantità di costumi disponibili offrono abbastanza opzioni per soddisfare tutti i giocatori: “Ci chiediamo inevitabilmente come i giocatori percepiranno questo cast. Ma ci sono così tanti personaggi e costumi che sicuramente ognuno troverà qualcosa che fa per sé.”

Per Nintendo, dunque, l’identità del brand Mario resta centrale, e ogni scelta nel roster punta a rafforzare quella coerenza.