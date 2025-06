Mario Kart World: guida per sbloccare tutti i personaggi

Mario Kart World per Nintendo Switch 2 sta facendo impazzire i fan con la sua incredibile offerta di personaggi giocabili, e molti di questi sono sbloccabili solo seguendo determinati percorsi e completando sfide uniche. Se siete pronti a scoprire come ottenere tutti i personaggi segreti e rendere il vostro gioco ancora più entusiasmante, siete nel posto giusto.

Sbloccare Personaggi in Mario Kart World: Ecco come Farlo

Mario Kart World ha un totale di 50 personaggi, ma non tutti sono disponibili subito. I piloti principali possono essere ottenuti facilmente, mentre i personaggi segreti richiedono un po’ più di impegno. Alcuni di questi personaggi segreti sono NPC che non possono essere personalizzati, ma sono fondamentali per arricchire la vostra esperienza di gioco.

Personaggi principali: ecco come ottenerli

Per ottenere i piloti principali, basta completare le coppe in base al personaggio che si vuole sbloccare. Ecco i dettagli su come ottenere i personaggi principali di Mario Kart World:

Strutzi - Completate la Coppa Banana

Lakitu - Completate la Coppa Guscio

Rosalina - Completate la Coppa Stella

Donkey Kong - Completa la Coppa Fungo

Bowser Jr. - Completate la Coppa Tuono

Daisy - Completate la Coppa Fiore

Re Boo - Completate la Coppa Foglia

Ottenuti questi personaggi, non dovete fare altro che divertirvi a personalizzarli per ogni gara, ma la vera sfida arriva con i personaggi segreti.

Personaggi segreti: la sfida inizia qui

I personaggi segreti sono i più difficili da ottenere, ma anche i più apprezzati. Per farlo, dovete usare un oggetto speciale chiamato Kamek, che trasforma i piloti e vi permette di accedere a NPC davvero unici. Il Kamek è un oggetto che potete utilizzare in corsa per trasformare il vostro personaggio in uno speciale pilota segreto. Ecco come farlo:

Catapapero - Usate un Kamek a Peach Beach

Spunzo - Usate un Kamek a Whistle Summit

Rospicciolo - Usate un Kamek a Cheep Cheep Falls

Tartatalpa – Usate un Kamek a Airship Fortress

Pianta - Usate un Kamek nel Circuito di Mario

Swooper - Usate un Kamek a Dandelion Depths

Kondorotto - Usate un Kamek a Faraway Oasis

Plakkoopa - Usate un Kamek nell’Astroparco di DK

Ectobaldo - Usate un Kamek a Boo Cinema

Pesce Lisca - Usate un Kamek tra Toad Factory e Dry Bones Burnout

Quando usate il Kamek, trasformate i vostri piloti e sbloccherete nuovi personaggi segreti. Ogni personaggio sbloccato avrà abilità uniche e potrà offrirvi vantaggi durante le gare.

Il Vantaggio dei Personaggi Segreti

I personaggi segreti sono molto di più di una semplice aggiunta estetica. Questi piloti sono spesso dotati di capacità speciali che offrono vantaggi in pista, come maggiore velocità, resistenza, o abilità uniche. Sbloccarli non solo vi darà una marcia in più nelle gare, ma renderà anche l’esperienza più interessante, perché avrete sempre nuovi personaggi da usare in ogni competizione.

Sbloccare tutti i personaggi segreti in Mario Kart World vi permetterà di arricchire enormemente la vostra esperienza di gioco. Dalle Chicche da Dark Souls agli NPC più rari, ogni personaggio aggiunge qualcosa di speciale al vostro roster. Non dimenticate di utilizzare il Kamek nei posti giusti, e preparatevi a dominare le corse con una selezione esclusiva di piloti.