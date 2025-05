Se pensavate che Lies of P: Overture fosse l’unica grande novità prevista per uno dei migliori soulslike in circolazione, vi sbagliavate. Neowiz ha annunciato un aggiornamento gratuito che verrà reso disponibile per tutti i giocatori, indipendentemente dall’acquisto dell’espansione Overture.

L’update introduce due nuove modalità di difficoltà, pensate per rendere il gioco più accessibile: Guida della farfalla e Marionetta risvegliata, entrambe orientate a un’esperienza più narrativa e meno brutale, ideale per chi non è abituato all’intensità tipica dei soulslike. L’attuale difficoltà di default verrà rinominata in Stalker leggendario.

Non sono ancora noti i dettagli precisi su come verranno modificate queste nuove difficoltà, ma è lecito aspettarsi una riduzione dei danni inflitti dai nemici e una minore densità degli scontri, a seconda della selezione.

Ma l’aggiornamento non si ferma qui: sarà introdotta anche una modalità boss rush chiamata Battle Memories, accessibile al Stargazer dell’Hotel Krat dopo aver completato il gioco almeno una volta. In questa modalità sarà possibile riaffrontare i boss già sconfitti, sia del gioco base che dell’espansione Overture. Ogni boss avrà cinque livelli di difficoltà, con i Tier 4 e 5 sbloccabili solo dopo aver superato quelli precedenti.

Neowiz ha inoltre lasciato intendere la presenza di ricompense segrete per chi riuscirà a superare i Tier più elevati: “Chissà quali ricompense attendono coloro che superano queste sfide sempre più dure?”

A questa modalità si affianca anche Death March, una variante che sfida i giocatori ad affrontare almeno tre boss consecutivi con risorse limitate e un numero ridotto di cure. Sarà inoltre possibile personalizzare gli scontri, scegliendo liberamente i boss da affrontare. Anche in questa modalità sarà possibile applicare i livelli di difficoltà di Battle Memories.

L’aggiornamento sarà disponibile nello stesso giorno dell’uscita di Lies of P: Overture, attesa per l’estate 2025.