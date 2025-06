Le nuove Xbox sono realtà: Microsoft punta su AMD e addio agli store chiusi

Xbox ha annunciato un accordo strategico pluriennale con AMD per co-progettare i chip che alimenteranno i suoi dispositivi futuri, inclusa la prossima generazione di console. La notizia è stata condivisa in un video pubblicato il 17 giugno, dove la presidente di Xbox Sarah Bond ha illustrato la visione dell’azienda: esperienze più immersive, potenziate dall’intelligenza artificiale, e una piattaforma non più vincolata a un unico store o dispositivo.

I chip AMD già alimentano le attuali Xbox Series X|S e il nuovo Xbox ROG Ally, il primo dispositivo portatile brandizzato Xbox basato su Windows, compatibile anche con Steam e altri store. La nuova generazione potrebbe seguire la stessa filosofia aperta.

“Abbiamo stretto una partnership strategica con AMD per sviluppare insieme il silicio delle nostre future Xbox, sia da salotto che portatili”, ha dichiarato Bond. “Il nostro obiettivo è offrire esperienze di gioco più profonde, visivamente sorprendenti e ottimizzate con l’intelligenza artificiale, il tutto mantenendo la compatibilità completa con la libreria Xbox esistente.”

Bond ha anche sottolineato che l’ecosistema Xbox sarà sempre più integrato con Windows, per rafforzare la visione di Microsoft come piattaforma leader per il gaming, sia su console che su PC.

Xbox vuole essere ovunque

Microsoft ha confermato che il futuro della piattaforma Xbox passerà attraverso console, dispositivi portatili, cloud e accessori, puntando a una fruizione cross-device e a una maggiore libertà per gli utenti.

“Il nostro obiettivo è offrirvi un’esperienza Xbox che sia sempre con voi,” ha detto Bond, “non legata a un singolo store, né a un solo dispositivo.”

Secondo i documenti emersi durante la causa FTC del 2023, la prossima Xbox è prevista per il 2028. Nel frattempo, Microsoft sta continuando a espandere la sua strategia multipiattaforma, portando i titoli first-party anche su PlayStation 5.

Lo stesso Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha ribadito nel 2024 che nessun titolo Xbox è escluso da future pubblicazioni su piattaforme concorrenti. Un chiaro segnale che il futuro di Xbox sarà più aperto, flessibile e accessibile che mai.