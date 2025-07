La nuova Xbox punta al 4K a 120 fps: prestazioni da PC di fascia alta

Microsoft potrebbe puntare tutto sulla sua prossima console Xbox di nuova generazione, che potrebbe arrivare prima del previsto.

Secondo quanto riportato da Notebookcheck, una nuova serie di leak diffusi da Moore's Law Is Dead suggerisce che la prossima Xbox potrebbe superare di gran lunga la PS5 Pro in termini di prestazioni e fedeltà visiva.

Il nuovo sistema, con nome in codice Magnus, dovrebbe integrare una GPU AMD RDNA 5 e una CPU Zen 6. Secondo Moore's Law, le capacità grafiche sarebbero paragonabili a quelle di una scheda Nvidia GeForce RTX 5080, con l'obiettivo di raggiungere prestazioni native a 120fps in risoluzione 4K, insieme a un ray tracing notevolmente migliorato.

Per quanto riguarda la finestra di lancio, le indiscrezioni parlano di un’uscita compresa tra la fine del 2026 e il 2027. Un periodo leggermente anticipato rispetto ai tradizionali cicli di sette-otto anni che hanno caratterizzato le generazioni più recenti, suggerendo che non ci si debba aspettare un salto tecnologico massiccio come quello visto passando da PS1 a PS2.

È stato inoltre riportato che la prossima Xbox farà affidamento sulla tecnologia di upscaling FSR di AMD, a differenza di PS5 Pro che utilizzerà il PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Questo indicherebbe che Microsoft non starebbe sviluppando una propria soluzione di upscaling basata su IA.

Infine, la retrocompatibilità sembra molto probabile, il che consentirebbe ai giocatori Xbox attuali di trasferire senza problemi le proprie librerie di giochi sulla nuova console. Tuttavia, parte di questa caratteristica dipenderà dal fatto che la nuova Xbox includa o meno un lettore ottico: non è escluso, infatti, che Microsoft possa optare per un modello completamente discless, come suggerito dalle recenti prove sull’Xbox Series X Digital Edition.