Judas, il "figlio" di BioShock farà nascere il cattivo dalle vostre scelte

Dopo oltre un anno di silenzio, il creatore di BioShock Ken Levine è finalmente tornato con un aggiornamento su Judas, il suo nuovo progetto. Nel primo developer log pubblicato da Ghost Story Games, Levine ha spiegato che lo studio è ora interamente concentrato sul completamento del gioco e che da questo momento in avanti comunicherà più direttamente con i fan, promettendo aggiornamenti più frequenti.

Questa prima voce di diario introduce Villainy, una delle meccaniche centrali di Judas. Il sistema stabilisce quale dei tre personaggi principali — Tom, Nefertiti o Hope — diventerà l’antagonista della storia, basandosi esclusivamente sulle scelte del giocatore.

«In Judas, le tue azioni attireranno i membri dei Big 3 come amici», ha spiegato Levine. «Ma se ignori abbastanza a lungo uno di loro, finirà per trasformarsi nel villain. A quel punto otterrà un nuovo set di poteri pensato per contrastare le tue azioni e i tuoi obiettivi».

Villainy è solo uno dei modi con cui i Big 3 possono vendicarsi. Levine ha anticipato che in futuro verranno svelate meccaniche «più pericolose e specifiche per ogni personaggio». Ha inoltre approfondito il sistema di relazioni dinamiche del gioco, paragonandolo di nuovo al Nemesis System di Middle-earth: Shadow of Mordor. I Big 3 osserveranno costantemente il giocatore, reagendo allo stile di combattimento, all’hacking, al crafting e perfino alle interazioni con gli altri due personaggi.

«In Judas, conoscerai questi personaggi intimamente», ha aggiunto Levine. «Vogliamo che perdere uno di loro sia come perdere un amico. La scelta deve essere estremamente difficile. Tutti cercheranno di attirare la tua attenzione: ti corromperanno, ti salveranno in battaglia, spettegoleranno l’uno sull’altro e condivideranno i loro segreti più oscuri. Ma alla fine sarai tu a decidere di chi fidarti e di chi no».

Judas non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma Ghost Story Games ha confermato che arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S una volta completato lo sviluppo.