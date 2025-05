Il film di Elden Ring è realtà: A24 e Alex Garland porteranno il capolavoro FromSoftware al cinema

Il mondo di Elden Ring si prepara a conquistare anche il cinema. Bandai Namco, A24 e Alex Garland, regista di Ex Machina e Civil War, hanno annunciato ufficialmente la realizzazione di un film live-action ispirato all’acclamato action-RPG di FromSoftware. Garland sarà sia regista che sceneggiatore, mentre George R. R. Martin, co-creatore dell’universo narrativo del gioco, sarà produttore, insieme a Vince Gerardis.

Al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama, sul cast o sulla data di uscita, ma si tratta di un progetto che punta in alto, considerando il coinvolgimento di nomi di primo piano nel panorama cinematografico e videoludico.

Il film nasce dal successo travolgente del gioco uscito nel 2022, che ha portato la formula di FromSoftware nell’open world, ricevendo consensi unanimi da pubblico e critica. Con dei voti altissimi e una community devota, Elden Ring si è affermato come uno dei titoli più influenti della generazione.

I primi rumor su un adattamento cinematografico circolavano già nel 2024, quando Martin aveva lasciato intendere di essere a conoscenza di un progetto legato al film. Le sue dichiarazioni sono state poi confermate all’IGN Fan Fest 2025, dove ha ammesso di "aver sentito parlare" concretamente del progetto.

Oltre il film: il futuro di Elden Ring

Elden Ring continua a evolversi anche sul piano videoludico. Dopo il DLC Shadow of the Erdtree, uscito nel 2024, la prossima settimana verrà rilasciato Elden Ring: Nightreign, uno spin-off multiplayer autonomo. Inoltre, è in arrivo una versione chiamata Tarnished Edition per Nintendo Switch 2.

FromSoftware ha dichiarato di non avere attualmente in programma un vero e proprio sequel, ma il franchise sta chiaramente espandendosi in molteplici direzioni, e il film live-action rappresenta un nuovo capitolo epocale per questo universo oscuro e affascinante.

Con Garland alla regia, Martin alla produzione e A24 come casa di distribuzione, l’adattamento cinematografico promette di essere uno dei progetti videoludico-cinematografici più ambiziosi degli ultimi anni.