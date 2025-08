Il controller 8BitDo x Rare celebra i 40 anni con stile e funzionalità

È stato sicuramente un anno difficile per Rare, ma c'è almeno qualcosa da festeggiare per i fan dello storico studio di Twycross: un controller 8BitDo in edizione limitata.

Questo 8BitDo Ultimate per console Xbox e PC è stato avvistato su Amazon (via Eurogamer) ed è pensato per celebrare il 40° anniversario dello studio. Non è stata ancora annunciata una data di uscita, e al momento sembra che sarà disponibile solo per il pubblico statunitense.

Si tratta sicuramente di uno dei controller 8BitDo in edizione limitata più riusciti finora, con una colorazione blu e gialla che richiama il logo dello sviluppatore. Il design è arricchito da elementi iconici tratti da alcuni dei titoli più celebri dello studio, come Sea of Thieves e Banjo-Kazooie. Spicca anche una banana, chiaro omaggio alla serie Donkey Kong Country e a Donkey Kong 64.

Per chi non conoscesse il controller 8BitDo, si tratta di una piccola rivoluzione nel panorama dei gamepad di terze parti. Include levette analogiche Hall Effect, progettate per evitare il problema del drift, due pulsanti rimappabili per input secondari e un dongle a 2,4GHz per la connessione wireless.

Il 8BitDo Ultimate include anche una dock di ricarica nella confezione, una soluzione pratica per mantenere sempre carico il controller. È considerato tra i migliori controller per Xbox e anche per Nintendo Switch disponibili oggi sul mercato.

Resta però un certo amaro in bocca. Sebbene Sea of Thieves sia un ottimo gioco e continui a vantare una community attiva, il 40° anno di Rare non è stato esattamente privo di scossoni.

Il prossimo progetto dello studio, Everwild, è stato recentemente cancellato, nonostante le dichiarazioni del boss di Xbox, Phil Spencer, che a febbraio di quest'anno ne assicurava i progressi. Rare è anche il creatore della serie Perfect Dark, il cui reboot in stile immersive sim è stato anch'esso accantonato, insieme al suo team di sviluppo The Initiative, nell’ambito dell’ennesimo round di licenziamenti presso Xbox Game Studios..