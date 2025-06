Hollow Knight Silksong: svelata (finalmente) la finestra di lancio

Durante l'Xbox Games Showcase 2025, è stato confermato che Hollow Knight: Silksong sarà disponibile prima della fine del 2025, in anticipo rispetto al lancio delle nuove ROG Xbox Ally, i PC portatili realizzati da Asus e brandizzati Xbox.

La conferma arriva direttamente da Matthew Griffin, responsabile marketing di Team Cherry, attraverso un messaggio pubblicato sia sul server Discord ufficiale che nei commenti YouTube dell’evento Xbox (segnalati da ResetEra). Secondo quanto dichiarato, Silksong uscirà prima delle vacanze invernali, segnando il ritorno di uno dei metroidvania indie più attesi di sempre.

Sebbene non sia stato mostrato alcun nuovo trailer o gameplay durante l’evento, è stato ribadito che il team preferisce attendere il momento giusto per rivelare il gioco in modo completo, solo quando sarà certa la data di uscita.

Per gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, l’arrivo sarà immediato: Hollow Knight: Silksong sarà disponibile al day-one nel catalogo del servizio, rappresentando una delle uscite più importanti dell'anno per gli amanti del genere.

Un segnale positivo per i fan, che da anni attendono novità concrete. L’attesa sembra finalmente vicina alla fine.