Hollow Knight Silksong su Switch 2 avrà un upgrade pack gratuito
Team Cherry conferma che i giocatori potranno scaricare senza costi aggiuntivi un pacchetto che sblocca le funzioni migliorate.
Team Cherry ha rivelato che i giocatori di Hollow Knight: Silksong su Nintendo Switch 2 potranno scaricare un pacchetto di aggiornamento gratuito per sbloccare le funzionalità migliorate della console.
Come spiegato in un nuovo post su Kickstarter (via Eurogamer), i backer che hanno sostenuto il progetto riceveranno le loro chiavi Nintendo Switch originali via email dopo aver completato un sondaggio. Tuttavia, chi giocherà su Switch 2 dovrà scaricare separatamente dall’eShop il Silksong Upgrade Pack, necessario per attivare le migliorie.
«Per i giocatori su Nintendo Switch 2, dopo aver riscattato la vostra chiave Nintendo Switch e scaricato il gioco, sarà necessario scaricare anche il (gratuito) Hollow Knight: Silksong Upgrade Pack dall’eShop per sbloccare le funzionalità avanzate della piattaforma», ha spiegato il team di sviluppo.
Non è ancora confermato ufficialmente, ma questo lascia intendere che chi acquisterà direttamente il gioco su Switch 2 non dovrà scaricare alcun pacchetto separato: le funzioni extra saranno disponibili di default per tutti.
La notizia arriva a poche ore dall’annuncio del prezzo: 19,99 euro, con tanto di orari di uscita dettagliati. Il titolo debutterà ufficialmente il 4 settembre 2025 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Asus ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X.
Contestualmente, Team Cherry ha pubblicato un trailer di gameplay completo, che mostra in anteprima il nuovo sistema di crafting, inedite ambientazioni e nemici, oltre a stuzzicare l’arrivo di oltre 40 boss leggendari.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.