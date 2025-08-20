Hollow Knight Silksong, niente data ma arriva un evento speciale

La Gamescom Opening Night Live 2025 si è ufficialmente aperta con un annuncio che ha rassicurato tutti: Hollow Knight: Silksong è davvero reale.

È passato molto tempo da quando Team Cherry ha svelato il sequel di Hollow Knight, e in questi anni il titolo è comparso più volte in vari eventi live, sempre senza una data d’uscita concreta.

Purtroppo, anche questa volta non è arrivata la tanto attesa conferma sul lancio, ma il presentatore Geoff Keighley ha ribadito che il gioco uscirà ufficialmente entro il 2025.

Durante lo show è stato mostrato un brevissimo estratto di nuovo gameplay, anche se non si è trattato di un trailer completo.

Team Cherry ha però confermato che il 21 agosto 2025 ci sarà una diretta speciale dedicata a Silksong, con un nuovo sguardo al gioco e – si spera – l’annuncio della data di uscita.

È arrivata inoltre la conferma che il titolo sarà giocabile sullo show floor della Gamescom.