Hollow Knight Silksong, niente data ma arriva un evento speciale
Il sequel è stato mostrato con un breve gameplay a Gamescom, ma Team Cherry ha fissato un livestream per svelare dettagli più importanti.
La Gamescom Opening Night Live 2025 si è ufficialmente aperta con un annuncio che ha rassicurato tutti: Hollow Knight: Silksong è davvero reale.
È passato molto tempo da quando Team Cherry ha svelato il sequel di Hollow Knight, e in questi anni il titolo è comparso più volte in vari eventi live, sempre senza una data d’uscita concreta.
Purtroppo, anche questa volta non è arrivata la tanto attesa conferma sul lancio, ma il presentatore Geoff Keighley ha ribadito che il gioco uscirà ufficialmente entro il 2025.
Durante lo show è stato mostrato un brevissimo estratto di nuovo gameplay, anche se non si è trattato di un trailer completo.
Team Cherry ha però confermato che il 21 agosto 2025 ci sarà una diretta speciale dedicata a Silksong, con un nuovo sguardo al gioco e – si spera – l’annuncio della data di uscita.
È arrivata inoltre la conferma che il titolo sarà giocabile sullo show floor della Gamescom.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.