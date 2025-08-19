Hollow Knight: Silksong, l'annuncio arriverà alla Gamescom 2025?

Da anni Hollow Knight: Silksong è diventato sinonimo di attesa infinita, con una community che ha trasformato la mancanza di aggiornamenti in un vero e proprio meme globale. Ora, però, sembra che qualcosa stia finalmente per muoversi: a poche ore dall’apertura della Gamescom 2025, i segnali che puntano a un annuncio concreto iniziano a farsi più evidenti.

Geoff Keighley, conduttore della Opening Night Live, ha pubblicato una foto con un naso da clown, un chiaro riferimento al tormentone che da tempo accompagna i fan di Silksong. Il meme del “diventare clown” ha rappresentato l’atteggiamento ironico dei giocatori che, evento dopo evento, hanno visto mancare qualsiasi novità sul titolo di Team Cherry. Questa volta, però, la scelta di Keighley potrebbe avere un significato ben più diretto, quasi a voler dire che il momento è arrivato.

A rafforzare l’ipotesi contribuiscono anche gli allestimenti in corso al Koelnmesse di Colonia, dove sono stati avvistati stand dedicati a Hollow Knight: Silksong nelle versioni Nintendo Switch 2 e Xbox. La presenza fisica in fiera è un indizio importante, che lascia intendere la possibilità di una demo o quantomeno di nuove informazioni ufficiali nel corso della manifestazione.

Silksong, annunciato nel lontano 2019 come sequel standalone e non più come semplice espansione del primo Hollow Knight, metterà i giocatori nei panni di Hornet, offrendo un’esperienza inedita e parallela rispetto all’avventura del Cavaliere. Nonostante la promessa di un lancio fissato al 2025, fino a oggi Team Cherry ha mantenuto il massimo riserbo, alimentando attese e delusioni in egual misura.

A complicare il mistero si aggiungono le dichiarazioni passate di Xbox, che aveva confermato la disponibilità del gioco su Game Pass al day one e la compatibilità con la console portatile ROG Xbox Ally, attesa per il 16 ottobre. Una finestra che, di fatto, potrebbe coincidere con l’uscita di Silksong.

Per chi non potrà partecipare alla Gamescom, un’altra occasione arriverà a settembre, con la presenza confermata del titolo alla fiera Game Worlds di Melbourne. Intanto, gli occhi restano puntati sulla Opening Night Live: se i segnali verranno confermati, la lunga attesa dei fan potrebbe davvero concludersi con un annuncio storico.