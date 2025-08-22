Hollow Knight: Silksong ha finalmente una data d’uscita

Il momento è finalmente arrivato! Team Cherry ha annunciato che Hollow Knight: Silksong uscirà ufficialmente il 4 settembre 2025.

La tanto attesa notizia è arrivata durante una speciale diretta degli sviluppatori, in cui è stato mostrato anche un gameplay trailer completo, con la protagonista giocabile Hornet impegnata ad attraversare nuove terre e a combattere orde di insetti e creature.

Silksong sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Asus ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X. È stata inoltre confermata l’uscita anche su Nintendo Switch 2.

La Gamescom 2025 è attualmente in corso, e i visitatori più fortunati possono già provare il gioco su Nintendo Switch 2.

È stato un percorso lungo: il sequel di Hollow Knight era stato annunciato nel lontano 2019, e nel corso degli anni è comparso solo con brevi apparizioni in vari eventi, tra cui la Opening Night Live 2025 e il Nintendo Switch 2 Direct di inizio anno.