Hollow Knight: Silksong ha finalmente una data d’uscita
Team Cherry rompe il silenzio e annuncia che l’attesissimo sequel arriverà il 4 settembre 2025 su PC e console, Switch 2 inclusa.
Il momento è finalmente arrivato! Team Cherry ha annunciato che Hollow Knight: Silksong uscirà ufficialmente il 4 settembre 2025.
La tanto attesa notizia è arrivata durante una speciale diretta degli sviluppatori, in cui è stato mostrato anche un gameplay trailer completo, con la protagonista giocabile Hornet impegnata ad attraversare nuove terre e a combattere orde di insetti e creature.
Silksong sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Asus ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X. È stata inoltre confermata l’uscita anche su Nintendo Switch 2.
La Gamescom 2025 è attualmente in corso, e i visitatori più fortunati possono già provare il gioco su Nintendo Switch 2.
È stato un percorso lungo: il sequel di Hollow Knight era stato annunciato nel lontano 2019, e nel corso degli anni è comparso solo con brevi apparizioni in vari eventi, tra cui la Opening Night Live 2025 e il Nintendo Switch 2 Direct di inizio anno.
