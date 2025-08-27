Helldivers 2, l’aggiornamento Heart of Democracy è arrivato
Nuova invasione su Super Earth, NPC alleati reclutabili e battaglie urbane contro gli Illuminate: il più grande update visto finora.
Helldivers 2 è appena arrivato anche su Xbox Series X/S.
Il lancio porta con sé nuovi Warbonds a tema ODST, che includono armature ispirate a Halo e nuove armi. Con l’arrivo su Xbox e il supporto completo al cross-platform, ora ci sono ancora più giocatori con cui formare la propria squadra e affrontare le missioni cooperative.
Helldivers 2 continuerà a espandersi nel corso del 2025 con nuovi aggiornamenti principali, sotto forma di Warbonds che i giocatori potranno sbloccare e completare. È stato ora rivelato il prossimo grande contenuto in arrivo, con dettagli su quando uscirà e cosa includerà.
Dalla sua uscita, Helldivers 2 si è affermato come uno dei migliori giochi PS5, apprezzato in particolare per il divertimento in compagnia. Non a caso è entrato anche nella lista dei migliori titoli co-op da giocare con gli amici. Ora, però, lo sguardo è già rivolto al secondo grande aggiornamento previsto.
Ecco quindi quando aspettarsi il prossimo major update di Helldivers 2, insieme a tutte le novità che porterà. Questa pagina verrà aggiornata man mano che arriveranno ulteriori informazioni sui contenuti futuri, ma intanto vediamo cosa ci aspetta con il prossimo drop.
Quando arriverà il prossimo aggiornamento di Helldivers 2?
Il prossimo aggiornamento di Helldivers 2 arriverà il 2 settembre 2025. Si intitola Into the Unjust ed è incentrato sulla liberazione dei pianeti Hive.
Saranno introdotte nuove aree sotterranee, nuovi tipi di missione e numerose varianti di nemici.
Ecco cosa cambierà:
In queste profondità compaiono nuove specie sotterranee di Terminid Warriors, Bile Spewers e Chargers, mentre nei cieli si aggira la minaccia del Dragonroach, creatura capace di piombare sui malcapitati Helldivers e scatenare piogge di bile incendiaria.
Tra le novità figurano anche nuove tipologie di missione, come l’escorta a una piattaforma petrolifera mobile o l’assalto diretto all’Hive Lung sotterraneo, oltre al nuovo Warbond intitolato Dust Devils.
