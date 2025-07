Supergiant Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Hades 2, avvicinando ulteriormente il titolo alla versione 1.0. La Patch 11 è ora disponibile e introduce ulteriori bilanciamenti, miglioramenti generali e correzioni, nonostante in precedenza lo studio avesse lasciato intendere che il precedente aggiornamento sarebbe stato l’ultimo prima del lancio ufficiale.

«Avevamo detto che la patch precedente sarebbe probabilmente stata l’ultima prima della versione 1.0, ma il destino ha voluto diversamente. Questa include altri miglioramenti, aggiustamenti e fix basati sui vostri feedback e su quanto abbiamo osservato», ha spiegato il team nelle note pubblicate su Steam. «Grazie per averci accompagnato durante l’accesso anticipato!»

Tra le modifiche più rilevanti, la patch include anche un avviso importante in vista della versione definitiva del gioco, in particolare legato alla progressione e alle risorse accumulate. Supergiant ha infatti comunicato che, con l’arrivo della versione 1.0 e delle nuove sequenze narrative collegate al True Ending, tutte le Zodiac Sand e le Void Lens presenti nei salvataggi verranno convertite automaticamente in Prestige.

Lo studio non ha fornito una motivazione ufficiale, ma la community ha ipotizzato che questa scelta serva a evitare spoiler immediati dopo il lancio, impedendo ai giocatori di accedere istantaneamente al finale completo. Questo significa che le due risorse andranno raccolte nuovamente, e chi ne ha una scorta è invitato a spenderle ora per sbloccare i rispettivi potenziamenti prima della conversione automatica.

Hades 2 è disponibile in accesso anticipato da maggio 2024, ma non è stata ancora annunciata una data ufficiale per la versione 1.0. L’attesa, tuttavia, sembra ormai agli sgoccioli.