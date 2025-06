GTA 6 si può già installare su Xbox, ma c’è un trucco

Dopo il debutto sulla piattaforma PlayStation Store, Grand Theft Auto 6 è ora disponibile anche su Xbox Store, dove può essere inserito nella wishlist da tutti i possessori di Xbox Series X/S. A differenza di quanto accade su PlayStation, però, la versione Xbox consente anche di scaricare un piccolo file da circa 300 MB. Non si tratta del gioco completo, bensì di un placeholder, una pratica standard sulla piattaforma Microsoft per i titoli in arrivo.

Questo aggiornamento arriva a oltre un mese dal secondo trailer ufficiale, che ha generato entusiasmo tra i fan mostrando nuove ambientazioni, decine di screenshot inediti e confermando che i protagonisti saranno Jason e Lucia, due criminali coinvolti in una cospirazione dopo un colpo andato male. Rockstar Games ha promesso una storia intensa, con un tono più maturo, e una nuova ambientazione ispirata alla moderna Florida.

La pagina prodotto su Xbox Store arriva dopo settimane di attesa: finora era infatti disponibile solo quella per PlayStation. Con questo aggiornamento, gli utenti Xbox possono ora prepararsi al lancio aggiungendo il gioco alla lista dei desideri, pur senza alcuna possibilità di pre-caricare realmente il titolo.

C'è però un'altra novità importante: Rockstar ha rinviato ufficialmente il lancio del gioco. Inizialmente previsto per l’autunno 2025, GTA 6 arriverà ora il 26 maggio 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La decisione è stata giustificata dalla necessità di rispettare gli alti standard qualitativi dello studio.

Per quanto riguarda la versione PC, nessuna data è stata annunciata. Take-Two Interactive, casa madre di Rockstar, ha dichiarato che "storicamente Rockstar ha sempre iniziato con alcune piattaforme e poi si è spostata su altre", lasciando intendere che la versione per computer arriverà successivamente. Basti pensare che GTA 5 arrivò su PC due anni dopo il lancio su console, mentre Red Dead Redemption 2 impiegò circa un anno.

Al momento, quindi, GTA 6 può essere solo inserito nella wishlist e il piccolo file da 300 MB non rappresenta altro che un simbolo dell’attesa. Ma per i fan della saga, anche un placeholder è sufficiente ad alimentare l’hype.