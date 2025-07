GTA 6: Rockstar accelera sul marketing globale (e il lancio del 2026 è sempre più reale)

La campagna marketing globale di Grand Theft Auto 6 si avvia verso le fasi finali, stando alle più recenti attività di assunzione da parte di Rockstar Games. Il nuovo sviluppo è interpretato da molti come un segnale positivo, che suggerisce fiducia da parte dell’azienda nel rispettare la finestra di lancio annunciata.

Il primo trailer, pubblicato a dicembre 2023, indicava il 2025 come anno di uscita. A febbraio 2025, la finestra è stata ristretta all’autunno, ma solo tre mesi dopo l’uscita è stata rinviata al 26 maggio 2026.

Nonostante alcune speculazioni su un possibile secondo rinvio, le nuove assunzioni fanno ben sperare. Come rilevato dall’utente Videotechuk_ su Twitter, Rockstar London sta cercando specialisti in Quality Assurance e Release Management per localizzare materiale marketing non specificato (probabilmente legato a GTA 6) in dieci lingue.

I contratti proposti sono della durata di 12 mesi, il che fa pensare che il lavoro previsto si concluderà nella seconda metà del 2026. Considerando che GTA 6 è l’unico progetto noto attualmente in produzione attiva presso Rockstar, la scelta di contratti a termine potrebbe indicare la volontà di rispettare l’attuale data di uscita.

Tuttavia, va sottolineato che nel settore videoludico i contratti annuali sono piuttosto comuni per ruoli temporanei in ambito QA e localizzazione, trattandosi di attività legate a tempistiche spesso soggette a cambiamenti.

Quel che è certo è che GTA 6 disporrà di una campagna promozionale su scala globale, distribuita in almeno 11 lingue. Ulteriori aggiornamenti sullo stato del progetto potrebbero arrivare tra inizio e metà agosto 2025, in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari Q1 FY 2026 di Take-Two, accompagnati dalla consueta conference call con analisti e investitori.