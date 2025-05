GTA 6 incassa l’approvazione di Ned Luke, storico volto di Michael in GTA 5

Il secondo trailer di GTA 6 ha raccolto milioni di visualizzazioni e reazioni in tutto il mondo, ma tra i fan colpiti dal nuovo filmato c’è anche una voce familiare per chi ha vissuto GTA 5: quella di Ned Luke, interprete di Michael De Santa. Durante una diretta sul suo canale YouTube, l’attore ha condiviso le sue impressioni sul nuovo lavoro di Rockstar Games, tra battute colorite e momenti di puro entusiasmo.

Il momento che ha acceso i riflettori? L’apparizione di Lucia, la nuova protagonista femminile del titolo, ripresa brevemente in abito aderente. Luke non ha resistito: ha fermato il video, inquadrato il fotogramma e commentato con tono divertito l’aspetto del personaggio, scherzando sull’equilibrio delle sue forme. Con il suo solito spirito irriverente, ha sottolineato quanto apprezzi le “proporzioni realistiche”, regalando ai fan una reazione diventata subito virale.

Ma Lucia non è stata l’unica a colpire l’occhio dell’ex Michael. Anche Jason, il secondo protagonista, ha ricevuto attenzioni da parte dell’attore, che ha scherzato sul suo fisico scolpito con una battuta in pieno stile GTA: esagerata, spontanea e autoironica. Un chiaro segno che l’eredità della serie non è fatta solo di storie criminali e città open world, ma anche di personaggi e attori che hanno saputo creare un legame diretto con il pubblico.

Nel corso della live, Luke ha poi smorzato i toni e ha espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova produzione, definendo GTA 6 come “il gioco più grande di sempre”. Un riconoscimento importante, considerando il legame tra l’attore e uno dei capitoli più amati della saga.

La sua reazione, tra leggerezza e nostalgia, ricorda a tutti cosa ha sempre reso Grand Theft Auto un fenomeno globale: la capacità di prendersi poco sul serio, di esasperare i toni con intelligenza e di rimanere fedele al proprio spirito sopra le righe. Se anche Michael dice che siamo sulla strada giusta, forse possiamo davvero iniziare a crederci.