Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Eurogamer, Grand Theft Auto 4 potrebbe approdare su PS5, Xbox Series X e Series S entro la fine del 2025. Il rumor proviene dall’affidabile insider ‘Tez2’, che sul forum di GTA ha rivelato che Rockstar Games avrebbe "accennato" internamente a un porting del gioco del 2008, ormai in sviluppo da oltre un anno.

Lo stesso ‘Tez2’ afferma che l’uscita potrebbe avvenire già entro quest’anno, e collega il progetto alla rimozione del Liberty City Preservation Project, una mod creata dai fan che è stata recentemente bloccata da Rockstar, segno che lo studio potrebbe voler proteggere i contenuti originali in vista di un rilancio ufficiale.

Ma non è tutto: Rockstar sarebbe anche al lavoro su una versione rimasterizzata di Max Payne 3, che potrebbe uscire dopo GTA 4, seguendo un piano stabilito durante il periodo pandemico. “Potrebbero valutare un bundle o una Definitive Edition con i remake di Max Payne 1 & 2 e un porting di Max Payne 3”, ha scritto l’insider.

Al momento, Rockstar non ha confermato ufficialmente nulla. Tuttavia, la strategia sarebbe in linea con quanto già fatto nel 2021, quando venne lanciata Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, che includeva le versioni aggiornate di GTA 3, Vice City e San Andreas.

Un eventuale remaster di GTA 4 rappresenterebbe una mossa sensata per colmare l’attesa di GTA 6, recentemente rinviato al 26 maggio 2026, e offrire ai fan un ritorno moderno a Liberty City.