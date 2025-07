Ghost of Yotei si mostra per 20 minuti nello State of Play

Sony ha annunciato un nuovo State of Play dedicato a Ghost of Yotei, in programma giovedì 10 luglio alle 23:00 (ora italiana) sui canali ufficiali Twitch e YouTube di PlayStation. Durante l'evento verranno mostrati quasi 20 minuti di gameplay inedito, commentati dai due direttori creativi di Sucker Punch, Jason Connell e Nate Fox.

Il gioco, esclusiva PS5, uscirà il 2 ottobre e seguirà le vicende di Atsu, una protagonista segnata da un trauma infantile, ora in cerca di vendetta contro i Yotei Six, un gruppo di guerrieri che hanno seminato morte in tutto il Giappone. Il tema centrale sarà la vendetta, e la protagonista porterà una fascia che mostra i nomi dei nemici da eliminare.

Il team ha condotto ricerche sul campo nella regione dell’Hokkaido, coinvolgendo esperti di cultura Ainu per rappresentare fedelmente il contesto storico e culturale. Cornell ha raccontato di aver persino raccolto verdure selvatiche insieme agli studiosi locali, un'esperienza che ha contribuito a plasmare il mondo di gioco.

Confermata anche una Collector’s Edition, con bonus digitali, oggetti extra e una replica in scala della maschera di Atsu, ispirata a quella di Jin nella Collector’s Edition di Ghost of Tsushima.